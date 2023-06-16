Рецепт: ПП Шоколадно вишневый торт на сковороде — Без сахара, масла и муки

Ингредиенты:

яйца куриные — 1 штука;

рчженка — 50 грамм;

клетчатка яблочная — 10 грамм;

какао — порошок — 10 грамм;

разрыхлитель теста — 4 грамма;

ваниль — по вкусу;

кокосовое масло — 5 грамм;

творог 5% — 130 грамм;

вишневый сироп — 2 столовые ложки;

вишня замороженная без косточек — для украшения

Способ приготовления: Десерт хочется всем, даже тем кто на ПП)

Я не сижу на диетах, и ем обычные тортики, но иногда и уменьшая кусочек, ем наслаждаюсь и ни в чем себя не упрекаю за это ))

Но также балуюсь и ПП рецептами, особенно ПП десерты привлекают.

Рецептом вкуснейшего шоколадного брауни я уже с Вами делилась, кстати на моём Ютуб кулинарном канале он до сих пор держит планку лучшего видео, его посмотрели уже более 25 тысяч человек. Правда очень удачный рецепт!

А сегодня у меня вкусный и полезный Пп тортик на сковороде, быстро просто и вкусно!)

Вот такая красота у меня проучилась- неднецшие шоколадные коржи, вишневый крем, и вишенки на торте)))) и всего 116 кКал ( подробный рассчет КБЖУ также в описании к видео).

ПП торт на сковороде:

Для коржей берём 50 грамм ряженки, добавляем одно куриное яйцо, и все перемешиваем, прямо вилочкой в этой же посуде…

Теперь добавляем все сухие ингредиенты: яблочную клетчатку 10 грамм, какао 10 грамм, разрыхлитель 4 грамма и ваниль по вкусу.

Вот такое шоколадное тесто у нас должно получиться, оно довольно жидкое, но так и должно быть.

Разогреваем сковороду и смазываем ее маленьким кусочком кокосового масла, можно заменить на любое другое растительное масло.

На хорошо разогретую сковороду выливаем тесто, распределяем по всей поверхности. Выпекаем под крышкой, огонь средний .

Выпекаем корж без переворачивания, до первых пузырьков. Готовность видно даже визуально .)

Пока остывает наш корж, для пп торта, приготовим крем!

Здесь тоже все просто: смешиваем мягкий творог 130 грамм и 2 столовые ложки любого сиропа, у меня вишневый .

Просто перемешиваем, получается вот такой чуть сладкий, вишневый крем!

И собираем наш ПП тортик!

Корж разрезать на 4 части. И каждую смазать кремом.

Корж очень нежный, пористый, может ломаться, но ничего страшного, приклеим кремом и никто не узнает)))

Верх и бока ПП тортика также смазываем кремом.

Украшаем ПП торт ягодами, можно свежими или как я замороженными!

У меня вишня, шикарно сюда вписалась!

Тортик должен пропитаться, хотя бы минут 30. Я через 30-40 минут уже наслаждалась тортиком с чашечкой кофе … это так вкусно!!!!

ПП торт на сковороде получается очень вкусным, нежным. … шоколадные коржи и вишневый крем с ягодами вишни — по моему это беспроигрышное сочетание!!)

Попробуйте, это очень вкусно!

Видео рецепт как всегда на моем канале — готовим вкусно и просто с Ольгой Лайминой)

Расчет КБЖУ, полное описание ингредиентов в описании к видео!

Видео:

Время приготовления: 7 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.