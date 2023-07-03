Рецепт: Пресное тесто для пиццы — Отличное, пышное тесто.

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Ингредиенты:
масло подсолнечное — 3 ст.л;
яйца куриные — 3 шт;
простокваша — 0,5 л;
соль — 1 ч.л;
сахар — 1 ч.л;
мука самоподнимающаяся — 4 ст.
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!
Пиццу пеку очень давно, постоянно сто-то усовершенствую из собственного опыта. Хочется, что бы тесто было простое, но в то же время лёгкое и пышное.
Маленькие нюансы при приготовлении улучшили вкус и качество пиццы.

Первым делом наливаю в миску три ложки подсолнечного масла.

Рецепт: Пресное тесто для пиццы - Отличное, пышное тесто.

Вбиваю куриное яйцо.

Рецепт: Пресное тесто для пиццы - Отличное, пышное тесто.

Миксером взбиваю яйцо с маслом.

Рецепт: Пресное тесто для пиццы - Отличное, пышное тесто.

Затем разбиваю остальные яйца, и каждое взбиваю .

Рецепт: Пресное тесто для пиццы - Отличное, пышное тесто.

Добавляю простоквашу и немного тоже пробиваю.

Рецепт: Пресное тесто для пиццы - Отличное, пышное тесто.

Добавляю сахар.

Рецепт: Пресное тесто для пиццы - Отличное, пышное тесто.

Соли не полную чайную ложку, то есть не верхом.

Рецепт: Пресное тесто для пиццы - Отличное, пышное тесто.

Постепенно всыпаю пару стаканов самоподнимающейся муки.
Бездрожжевое любое тесто готовлю только на самоподнимающейся муке.

Рецепт: Пресное тесто для пиццы - Отличное, пышное тесто.

Вымешиваю. тесто должно быть немного гуще, чем на оладьи.

Рецепт: Пресное тесто для пиццы - Отличное, пышное тесто.

Ставлю тесто в холодильник минимум на час.
Затем выкладываю тесто на стол на муку.

Рецепт: Пресное тесто для пиццы - Отличное, пышное тесто.

Немного обкатываю в муке. Затем делю лопаточкой пополам, а каждую половинку на 6 частей.

Рецепт: Пресное тесто для пиццы - Отличное, пышное тесто.

Растягиваю тонкую пышку, можно на столе, а можно сразу на противне, застеленном бумагой для выпечки. Растягиваю руками, не пользуюсь скалкой. Это тесто хорошо формируется.

Рецепт: Пресное тесто для пиццы - Отличное, пышное тесто.

Дальше на ваше усмотрение. Тесто готово, а пицца получается лёгкой, пышной, походит отлично.

Рецепт: Пресное тесто для пиццы - Отличное, пышное тесто.

Тесто поднимается, пористое, нежное и хрустящее по краешкам.

Рецепт: Пресное тесто для пиццы - Отличное, пышное тесто.

Из этого количества теста получается 12 пицц. Я готовые, остывшие пакую в фасовки и укладываю в морозилку.
После морозилки пицца как только что из печи.

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.

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