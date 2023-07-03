Рецепт: Пресное тесто для пиццы — Отличное, пышное тесто.

Ингредиенты:

масло подсолнечное — 3 ст.л;

яйца куриные — 3 шт;

простокваша — 0,5 л;

соль — 1 ч.л;

сахар — 1 ч.л;

мука самоподнимающаяся — 4 ст.

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!

Пиццу пеку очень давно, постоянно сто-то усовершенствую из собственного опыта. Хочется, что бы тесто было простое, но в то же время лёгкое и пышное.

Маленькие нюансы при приготовлении улучшили вкус и качество пиццы.

Первым делом наливаю в миску три ложки подсолнечного масла.

Вбиваю куриное яйцо.

Миксером взбиваю яйцо с маслом.

Затем разбиваю остальные яйца, и каждое взбиваю .

Добавляю простоквашу и немного тоже пробиваю.

Добавляю сахар.

Соли не полную чайную ложку, то есть не верхом.

Постепенно всыпаю пару стаканов самоподнимающейся муки.

Бездрожжевое любое тесто готовлю только на самоподнимающейся муке.

Вымешиваю. тесто должно быть немного гуще, чем на оладьи.

Ставлю тесто в холодильник минимум на час.

Затем выкладываю тесто на стол на муку.

Немного обкатываю в муке. Затем делю лопаточкой пополам, а каждую половинку на 6 частей.

Растягиваю тонкую пышку, можно на столе, а можно сразу на противне, застеленном бумагой для выпечки. Растягиваю руками, не пользуюсь скалкой. Это тесто хорошо формируется.

Дальше на ваше усмотрение. Тесто готово, а пицца получается лёгкой, пышной, походит отлично.

Тесто поднимается, пористое, нежное и хрустящее по краешкам.

Из этого количества теста получается 12 пицц. Я готовые, остывшие пакую в фасовки и укладываю в морозилку.

После морозилки пицца как только что из печи.

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.