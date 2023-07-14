Рецепт: Пшенная каша — с творогом

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Ингредиенты:
пшено — 1 ст.;
молоко — 2 ст.;
питьевая вода — 2 ст.;
соль — по вкусу;
сахар — по желанию;
масло сливочное — по вкусу;
творог рассыпчатый — 1 упак. или по вкусу
Способ приготовления: Доброго всем времени суток, друзья! Сегодня расскажу свой вариант приготовления пшенной каши с добавлением творога.

Для приготовления понадобится пшенная крупа, молоко, вода, творог …

Рецепт: Пшенная каша - с творогом

Пшено, не моем, а сразу отправляем в кастрюлю,

Рецепт: Пшенная каша - с творогом

заливаем водой и ставим на плиту,

Рецепт: Пшенная каша - с творогом

доводим до кипения,

Рецепт: Пшенная каша - с творогом

далее крупу откидываем на сито и хорошо промываем проточной водой. Кастрюлю также промыть.

Рецепт: Пшенная каша - с творогом

Таким образом подготовленная крупа будет точно чистой, кашка получается жёлтенькая и без привкуса горечи.

Рецепт: Пшенная каша - с творогом

Возвращаем помытую крупу в кастрюлю и теперь в кастрюлю к пшену добавляем чистую воду

Рецепт: Пшенная каша - с творогом

молоко.

Рецепт: Пшенная каша - с творогом

Доводим до кипения и варим как обычно кашу на медленном огне. Добавляем соль и сахар по вкусу.

Рецепт: Пшенная каша - с творогом

Творог использую рассыпчатый, чтоб было видно, что в кашу его добавили.

Рецепт: Пшенная каша - с творогом

Добавляем творог в кастрюлю,

Рецепт: Пшенная каша - с творогом

Добавляю не весь, немного оставляю, остальной творог при подаче. Перемешиваем.

Рецепт: Пшенная каша - с творогом

По вкусу и желанию кусочек сливочного масла. Еще 5 минут и пшенная каша с добавлением творога готова, можно завтракать! Рекомендую попробовать приготовить и разнообразить привычную кашу. При подаче еще немного творога сверху, красиво, творог холодный и кашу быстрее можно начинать пробовать).

Рецепт: Пшенная каша - с творогом

Желаю всем приятного аппетита, крепкого здоровья и хорошего настроения!

Время приготовления: 30 мин.

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