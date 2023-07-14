Рецепт: Пшенная каша — с творогом

Ингредиенты:
пшено — 1 ст.;
молоко — 2 ст.;
питьевая вода — 2 ст.;
соль — по вкусу;
сахар — по желанию;
масло сливочное — по вкусу;
творог рассыпчатый — 1 упак. или по вкусу
Способ приготовления: Доброго всем времени суток, друзья! Сегодня расскажу свой вариант приготовления пшенной каши с добавлением творога.
Для приготовления понадобится пшенная крупа, молоко, вода, творог …
Пшено, не моем, а сразу отправляем в кастрюлю,
заливаем водой и ставим на плиту,
доводим до кипения,
далее крупу откидываем на сито и хорошо промываем проточной водой. Кастрюлю также промыть.
Таким образом подготовленная крупа будет точно чистой, кашка получается жёлтенькая и без привкуса горечи.
Возвращаем помытую крупу в кастрюлю и теперь в кастрюлю к пшену добавляем чистую воду
молоко.
Доводим до кипения и варим как обычно кашу на медленном огне. Добавляем соль и сахар по вкусу.
Творог использую рассыпчатый, чтоб было видно, что в кашу его добавили.
Добавляем творог в кастрюлю,
Добавляю не весь, немного оставляю, остальной творог при подаче. Перемешиваем.
По вкусу и желанию кусочек сливочного масла. Еще 5 минут и пшенная каша с добавлением творога готова, можно завтракать! Рекомендую попробовать приготовить и разнообразить привычную кашу. При подаче еще немного творога сверху, красиво, творог холодный и кашу быстрее можно начинать пробовать).
Желаю всем приятного аппетита, крепкого здоровья и хорошего настроения!
Время приготовления: 30 мин.