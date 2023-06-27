Рецепт: Пудинг молочный с шоколадной крошкой — Быстро , просто и вкусно.

Ингредиенты:
молоко 3,2% — 1 л.;
сахар — 3 ст.л;
крахмал любой — 2 ст.л;
какао-порошок — 2 ст.л;
яйца куриные — 2 шт;
ванильный сахар — 0,5 ч.л;
масло сливочное — 50 гр;
шоколад любой — 20 гр
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели.
Очень часто готовлю молочный пудинг, это простой в приготовлении, не дорогой в ингредиентах, но очень вкусный десерт.
Годится и на завтрак и на ужин.
Готовлю из литра молока, обычно покупаю молоко с повышенной жирностью, но это не обязательно.
Ставлю молоко на маленький огонь. Сразу бросаю масло и ваниль.
Готовлю крем для пудинга.
Два яйца растираю до однородности.
Добавляю крахмал. Ложки с горкой.
Размешиваю и добавляю какао.
Размешиваю и добавляю сахар.
Пока всё вымешивала, молоко немного подогрелось.
Заливаю в крем 300 грамм молока.
В тёплом молоке всё хорошо размешиваю, что бы не оставалось комочков какао и крахмала.
Молоко подогрелось, но не очень горячее.
Можно выливать всё в кастрюлю, при этом интенсивно всё перемешивая.
Теперь немного увеличиваю огонь И уже не отхожу, постоянно перемешиваю пудинг.
Как только он загустел и увидите пуру «бульбухов», сразу снимайте, до кипения доводить не нужно, особенно, если у вас кукурузный крахмал.
Ещё тёплый перекладываю в креманки и стаканы, то, что мне удобно .
Шоколад любой тру на мелкую тёрку.
У меня в стаканах и горький и молочный шоколад, очень вкусное сочетание.
Как только пудинг остыл, переставляю в холодильник .
Порций получается много, стоять может неделю в холодильнике .
Летний, приятный десерт. Быстро и не дорого.
Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 120 руб.