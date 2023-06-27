Рецепт: Пудинг молочный с шоколадной крошкой — Быстро , просто и вкусно.

Ингредиенты:

молоко 3,2% — 1 л.;

сахар — 3 ст.л;

крахмал любой — 2 ст.л;

какао-порошок — 2 ст.л;

яйца куриные — 2 шт;

ванильный сахар — 0,5 ч.л;

масло сливочное — 50 гр;

шоколад любой — 20 гр

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели.

Очень часто готовлю молочный пудинг, это простой в приготовлении, не дорогой в ингредиентах, но очень вкусный десерт.

Годится и на завтрак и на ужин.

Готовлю из литра молока, обычно покупаю молоко с повышенной жирностью, но это не обязательно.

Ставлю молоко на маленький огонь. Сразу бросаю масло и ваниль.

Готовлю крем для пудинга.

Два яйца растираю до однородности.

Добавляю крахмал. Ложки с горкой.

Размешиваю и добавляю какао.

Размешиваю и добавляю сахар.

Пока всё вымешивала, молоко немного подогрелось.

Заливаю в крем 300 грамм молока.

В тёплом молоке всё хорошо размешиваю, что бы не оставалось комочков какао и крахмала.

Молоко подогрелось, но не очень горячее.

Можно выливать всё в кастрюлю, при этом интенсивно всё перемешивая.

Теперь немного увеличиваю огонь И уже не отхожу, постоянно перемешиваю пудинг.

Как только он загустел и увидите пуру «бульбухов», сразу снимайте, до кипения доводить не нужно, особенно, если у вас кукурузный крахмал.

Ещё тёплый перекладываю в креманки и стаканы, то, что мне удобно .

Шоколад любой тру на мелкую тёрку.

У меня в стаканах и горький и молочный шоколад, очень вкусное сочетание.

Как только пудинг остыл, переставляю в холодильник .

Порций получается много, стоять может неделю в холодильнике .

Летний, приятный десерт. Быстро и не дорого.

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 120 руб.