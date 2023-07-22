Рецепт: Рагу из кабачков и помидоров — В моем исполнении.

Ингредиенты:

кабачки — 1 шт.;

лук репчатый — 2 шт.;

томаты — 5 шт.;

масло подсолнечное — 1 ст. л.;

соль — по вкусу.;

специи — по вкусу

Способ приготовления: Кабачки готовлю в летний период каждый день. Изначально это полезный овощ, блюда из них вкусны и к тому же это финансово не затратно. Икру из кабачков и моркови я вчера готовила, сегодня у меня простенькое рагу с минимумом ингредиентов.

Репчтый лук нарезаю произвольными кусочками.

И сразу же отправляю в сковороду с кипящим маслом, не имеющим запаха. Можно использовать любое растительное. масло, я использую рафинированное масло подсолнечника. Огонь под сковородой не убавляю и быстро нарезаю кабачок не большими кусочками. Кабачок у меня молоденький и шкурку я не очищаю.

Помидорки у меня не большого размера, режу их не большими кусочками и кожицу не снимаю. Если помидоры сочные, то жидкости в сковороде будет достаточно для тушения овощей.

У меня помидоры «мясистые», такие хороши для консервации, но в них мало сока. Потому добавляю примерно сто грамм кипячёной воды и этого достаточно. Кабачки то отдадут свой сок. На это количество продуктов я добавляю пол чайной ложки соли (у меня обычная, без специй). Мне очень нравится специя «Карри» (покупала в Болгарии), там куркума, пажитник, кориандр и на мой взгляд набор этих специй идеально подходят к этому овощному блюду.

Овощи тушатся примерно 25-30 минут и на это время можно оставить на маленьком огне сковороду и заниматься другими делами.

Внук говорит — этот салат вкусненький. А я добавлю — вкусно в горячем, и в холодном виде мне достаточного такого рагу на ужин (с ломтиком «Бородинского» хлеба. Мальчикам своим варю ещё картошку, чтобы сытнее было.

Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

Время приготовления: 35 мин.