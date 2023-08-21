Рецепт: Рагу из овощей со свининой — По-домашнему

Ингредиенты:
свинина — 0,5кг;
лук репчатый — 2головки;
кабачок — 1шт.;
морковь — 2шт.;
картофель — 5шт.;
корень сельдерея — 1шт.;
масло растительное — 5ст.л.;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
капуста белокачанная — пол качана;
зелень — пучок;
лавровый лист — 1шт.;
перец черный горошком — 5шт.;
чеснок — 2головки;
томаты — 6шт.
Способ приготовления:
Доброго времени суток!
Приготовим овощное рагу с мясом.
Овощи сейчас все в изобилии. Ставим казан на плиту, наливаем масло, разогреваем.
Лук репчатый нарезаем кубиками, выкладываем. Свинину моем, режем мелкими кубиками. Кладём к луку, обжариваем. Также кубиками режем морковь, кабачки, сельдерей, картошку, шинкуем капусту. Нарезаем помидоры и добавляем к овошам.
Все выкладываем, обжариваем. Наливаем воды, кладём перец горошком, лавровый лист. Оставляем тушиться овощи с мясом минут 20-30, до полной готовности.
Как будут мягкими, посолить, поперчить. Выдавить чесночное, добавить нарезанный укроп, петрушку. Очень вкусное, сытное и полезное блюдо. Приятного аппетита!
Время приготовления: 35 мин. Примерная стоимость порции: 300 руб.