Рецепт: Рагу из овощей со свининой — По-домашнему

Ингредиенты:

свинина — 0,5кг;

лук репчатый — 2головки;

кабачок — 1шт.;

морковь — 2шт.;

картофель — 5шт.;

корень сельдерея — 1шт.;

масло растительное — 5ст.л.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

капуста белокачанная — пол качана;

зелень — пучок;

лавровый лист — 1шт.;

перец черный горошком — 5шт.;

чеснок — 2головки;

томаты — 6шт.

Способ приготовления:

Доброго времени суток!

Приготовим овощное рагу с мясом.

Овощи сейчас все в изобилии. Ставим казан на плиту, наливаем масло, разогреваем.

Лук репчатый нарезаем кубиками, выкладываем. Свинину моем, режем мелкими кубиками. Кладём к луку, обжариваем. Также кубиками режем морковь, кабачки, сельдерей, картошку, шинкуем капусту. Нарезаем помидоры и добавляем к овошам.

Все выкладываем, обжариваем. Наливаем воды, кладём перец горошком, лавровый лист. Оставляем тушиться овощи с мясом минут 20-30, до полной готовности.

Как будут мягкими, посолить, поперчить. Выдавить чесночное, добавить нарезанный укроп, петрушку. Очень вкусное, сытное и полезное блюдо. Приятного аппетита!

Время приготовления: 35 мин. Примерная стоимость порции: 300 руб.