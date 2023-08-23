Рецепт: Рагу овощное — со свиными ребрышками

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Ингредиенты:
картофель — 1 кг;
морковь — 1-2шт;
кабачки — 800 гр;
перец болгарский — 2-3 шт;
лук репчатый — 2 шт;
свиные ребрышки — 500 гр
Способ приготовления: Сегодня поделюсь с вами рецептом приготовления овощного рагу со свиными ребрышками.

Нарезаем ребрышки.

Также понадобятся овощи: картофель, морковь, сладкий перец, лук.

Рецепт: Рагу овощное - со свиными ребрышками

Также понадобится большой кабачок. У меня цукини, вы можете брать любой кабачок.

Рецепт: Рагу овощное - со свиными ребрышками

Лук и морковь нарезаем.

Рецепт: Рагу овощное - со свиными ребрышками

Картофель нарезаем крупным кубиком и нарезаем сладкий перец.

Рецепт: Рагу овощное - со свиными ребрышками

Сначала обжариваем мясо.

Рецепт: Рагу овощное - со свиными ребрышками

Добавляем лук и морковь. Тоже обжариваем немного.

Рецепт: Рагу овощное - со свиными ребрышками

Нарезаем кабачки кубиком.

Рецепт: Рагу овощное - со свиными ребрышками

Собираем наше блюдо. Добавляем все овощи к обжаренным ребрышкам. И ставим тушить на полчаса. По желанию добавляем томатную пасту или кетчуп.

Рецепт: Рагу овощное - со свиными ребрышками

Воды не добавляем.

Рецепт: Рагу овощное - со свиными ребрышками

Готово и можно подавать.

Рецепт: Рагу овощное - со свиными ребрышками

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.

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