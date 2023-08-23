Рецепт: Рагу овощное — со свиными ребрышками

Ингредиенты:
картофель — 1 кг;
морковь — 1-2шт;
кабачки — 800 гр;
перец болгарский — 2-3 шт;
лук репчатый — 2 шт;
свиные ребрышки — 500 гр
Способ приготовления: Сегодня поделюсь с вами рецептом приготовления овощного рагу со свиными ребрышками.
Нарезаем ребрышки.
Также понадобятся овощи: картофель, морковь, сладкий перец, лук.
Также понадобится большой кабачок. У меня цукини, вы можете брать любой кабачок.
Лук и морковь нарезаем.
Картофель нарезаем крупным кубиком и нарезаем сладкий перец.
Сначала обжариваем мясо.
Добавляем лук и морковь. Тоже обжариваем немного.
Нарезаем кабачки кубиком.
Собираем наше блюдо. Добавляем все овощи к обжаренным ребрышкам. И ставим тушить на полчаса. По желанию добавляем томатную пасту или кетчуп.
Воды не добавляем.
Готово и можно подавать.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.