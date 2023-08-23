Рецепт: Рагу овощное — со свиными ребрышками

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

морковь — 1-2шт;

кабачки — 800 гр;

перец болгарский — 2-3 шт;

лук репчатый — 2 шт;

свиные ребрышки — 500 гр

Способ приготовления: Сегодня поделюсь с вами рецептом приготовления овощного рагу со свиными ребрышками.

Нарезаем ребрышки.

Также понадобятся овощи: картофель, морковь, сладкий перец, лук.

Также понадобится большой кабачок. У меня цукини, вы можете брать любой кабачок.

Лук и морковь нарезаем.

Картофель нарезаем крупным кубиком и нарезаем сладкий перец.

Сначала обжариваем мясо.

Добавляем лук и морковь. Тоже обжариваем немного.

Нарезаем кабачки кубиком.

Собираем наше блюдо. Добавляем все овощи к обжаренным ребрышкам. И ставим тушить на полчаса. По желанию добавляем томатную пасту или кетчуп.

Воды не добавляем.

Готово и можно подавать.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.