Рецепт: Редька маргеланская, тушенная в сметане — Быстрый и полезный гарнир из овощей.

Ингредиенты:
редька зеленая маргеланская — 3-4 шт.;
морковь — 2 шт.;
лук репчатый (среднего размера) — 1 шт.;
сметана — 100 г;
соль — по вкусу;
масло растительное — 20 мл
Способ приготовления: Зелёная редька, которую часто называют китайской или маргеланской, очень полезная и вкусная. Я часто её покупаю и готовлю её как в свежем, так и в тушеном/жареном виде. Из молодой и сочной редьки готовлю свежие салаты, а вот если редька немного перегрева и уже не такая сочная, можно её потушить и получится прекрасный овощной гарнир на скорую руку.
В небольшой кастрюльке или сотейник разогреваем немного растительного масла. Морковь нарезаем крупной соломкой, репчатый лук четвертинками колец. И обжариваем овощи в масле.
Зелёную редька нарезаем кубиками среднего размера или так же, как и морковь, соломкой. И добавляем к овощам.
Когда овощи немного обжарятся, заправляем их сметаной, добавляем соль по вкусу и перемешиваем.
Тушим под крышкой до готовности около 10-12 минут.
Такой овощной гарнир подойдёт к чему угодно. У меня ничего особенного нет, просто отварные сосиски:)
Очень лёгкий и быстрый ужин. Также подойдёт и в качестве второго блюда на обед.
Время приготовления: 30 мин.