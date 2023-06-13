Рецепт: Редька маргеланская, тушенная в сметане — Быстрый и полезный гарнир из овощей.

Ингредиенты:

редька зеленая маргеланская — 3-4 шт.;

морковь — 2 шт.;

лук репчатый (среднего размера) — 1 шт.;

сметана — 100 г;

соль — по вкусу;

масло растительное — 20 мл

Способ приготовления: Зелёная редька, которую часто называют китайской или маргеланской, очень полезная и вкусная. Я часто её покупаю и готовлю её как в свежем, так и в тушеном/жареном виде. Из молодой и сочной редьки готовлю свежие салаты, а вот если редька немного перегрева и уже не такая сочная, можно её потушить и получится прекрасный овощной гарнир на скорую руку.

В небольшой кастрюльке или сотейник разогреваем немного растительного масла. Морковь нарезаем крупной соломкой, репчатый лук четвертинками колец. И обжариваем овощи в масле.

Зелёную редька нарезаем кубиками среднего размера или так же, как и морковь, соломкой. И добавляем к овощам.

Когда овощи немного обжарятся, заправляем их сметаной, добавляем соль по вкусу и перемешиваем.

Тушим под крышкой до готовности около 10-12 минут.

Такой овощной гарнир подойдёт к чему угодно. У меня ничего особенного нет, просто отварные сосиски:)

Очень лёгкий и быстрый ужин. Также подойдёт и в качестве второго блюда на обед.

Время приготовления: 30 мин.