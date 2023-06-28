Рецепт: Рис на гарнир — с чесночными стрелками

Ингредиенты:
вода — 1-1,5 ст.;
рис длиннозерный — 1 ст.;
масло сливочное — по вкусу;
растительно масло для жарки — по вкусу;
чесночные стрелки — по вкусу;
укроп свежий — по желанию;
соль и любимые специи — по вкусу
Способ приготовления: Доброго всем времени суток друзья! Наступила пора чесночных стрелок,
расскажу свой вариант приготовления риса на гарнир с добавлением чесночных стрелок.
Чесночные стрелки собираю, хорошо промываю, убираю ненужное и измельчаю в блендере. По желанию добавляю укроп. Делаю такую смесь, в баночку и расходую по мере необходимости чеснока.
Далее всё просто и еще быстрее. На сковороду наливаем рафинированное растительное масло,
добавляем кусочек сливочного масло
и пару ложек измельченных чесночных стрелок.
Чесночные стрелки с маслом перемешиваем и оставляем на несколько минут, тем временем берем рис и хорошо его промываем.
Когда измельченные чесночные стрелки видно, что стали мягкие, подружились с маслом,
добавляем подготовленный и промытый рис. Параллельно ставим чайник, будет нужна горячая вода.
Перемешиваем, чтобы все ингредиенты соединились, прогрелись.
В сковороду добавляем соль и перец по вкусу
Рис впитал в себя всё масло,
добавляем горячую воду.
накрываем сковороду крышкой, убавляем нагрев до минимума.
Когда рис впитал в себя всю воду и видно, что он готов,
для усиления сливочного вкуса, добавляю еще немного сливочного масла, обратно накрываю сковороду крышкой и выключаю плиту.
Рис с чесночными стрелками готов! Онс получается очень вкусным, сливочным, с пикантным чесночным вкусом и может стать гарниром к любому блюду, рекомендую.
Желаю всем приятного аппетита, крепкого здоровья и хорошего настроения!
P.S. для нелюбителей чеснока или кто ограничивает чеснок предлагаю приготовить рис со шпинатом
Время приготовления: 30 мин.