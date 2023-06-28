Рецепт: Рис на гарнир — с чесночными стрелками

Ингредиенты:

вода — 1-1,5 ст.;

рис длиннозерный — 1 ст.;

масло сливочное — по вкусу;

растительно масло для жарки — по вкусу;

чесночные стрелки — по вкусу;

укроп свежий — по желанию;

соль и любимые специи — по вкусу

Способ приготовления: Доброго всем времени суток друзья! Наступила пора чесночных стрелок,

расскажу свой вариант приготовления риса на гарнир с добавлением чесночных стрелок.

Чесночные стрелки собираю, хорошо промываю, убираю ненужное и измельчаю в блендере. По желанию добавляю укроп. Делаю такую смесь, в баночку и расходую по мере необходимости чеснока.

Далее всё просто и еще быстрее. На сковороду наливаем рафинированное растительное масло,

добавляем кусочек сливочного масло

и пару ложек измельченных чесночных стрелок.

Чесночные стрелки с маслом перемешиваем и оставляем на несколько минут, тем временем берем рис и хорошо его промываем.

Когда измельченные чесночные стрелки видно, что стали мягкие, подружились с маслом,

добавляем подготовленный и промытый рис. Параллельно ставим чайник, будет нужна горячая вода.

Перемешиваем, чтобы все ингредиенты соединились, прогрелись.

В сковороду добавляем соль и перец по вкусу

Рис впитал в себя всё масло,

добавляем горячую воду.

накрываем сковороду крышкой, убавляем нагрев до минимума.

Когда рис впитал в себя всю воду и видно, что он готов,

для усиления сливочного вкуса, добавляю еще немного сливочного масла, обратно накрываю сковороду крышкой и выключаю плиту.

Рис с чесночными стрелками готов! Онс получается очень вкусным, сливочным, с пикантным чесночным вкусом и может стать гарниром к любому блюду, рекомендую.

Желаю всем приятного аппетита, крепкого здоровья и хорошего настроения!

P.S. для нелюбителей чеснока или кто ограничивает чеснок предлагаю приготовить рис со шпинатом

Время приготовления: 30 мин.