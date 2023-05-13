Рецепт: Рис с овощами и мясом — С курицей на сковороде

Ингредиенты:
куринное филе грудки — 300 гр.;
рис — 2 мультистакана;
вода — 4 мультистакана;
лук репчатый — 100 гр.;
морковь — 1 шт.;
кукуруза консервированная — 1 шт.;
горошек консервированный — 1 шт;
зелень — по вкусу;
яйца куриные — 3 шт.;
масло подсолнечное — 1 ст.л
Способ приготовления: Давайте приготовим с Вами рис, но не обычный, а с яйцом и овощами.
Первым делом необходимо отварить рис. Для этого я воспользовалась мультиваркой. Пропорции стандартные: 1 стакан риса к 2 стаканам воды. У меня на две порции.
готовим на режиме «плов».
Далее подготавливаем все остальные ингредиенты.
Для начала готовим крамбл из яиц. Для этого возьмём три яйца, соединим их с помощью венчика и отправим на разогретую сковороду.
Выливаем как на омлет и сразу как яйцо начнем схватываться начинаем собирать его лопаткой, что бы получился крамбл.
Снимаем с огня и отставляем в сторону.
Теперь необходимо обжарить филе. К нему добавляем морковь, лук, горошек и кукурузу.
Обжариваем поэтапно. В первую очередь филе до золотистой корочки
Соль и специи по вкусу.
Далее добавляем морковь и лук, тушим 10 минут.
Добавьте немного воды, так овощи будут мягкими и не впитает лишнее масло.
Затем, к ним отправляем целую банку консервированного горошка и консервированной кукурузы.
Перемешиваем и высыпаем яичный крамбл.
Все соединяем, перемешиваем и тушим под крышкой пару минут.
Теперь добавляем отваренный рис.
перемешиваем, добавляем зелень, соль и специи.
Поддержите на огне ещё несколько минут и все наше блюдо готово.
приятного аппетита, друзья ❤️
Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 100 руб.