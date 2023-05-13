Рецепт: Рис с овощами и мясом — С курицей на сковороде

Ингредиенты:

куринное филе грудки — 300 гр.;

рис — 2 мультистакана;

вода — 4 мультистакана;

лук репчатый — 100 гр.;

морковь — 1 шт.;

кукуруза консервированная — 1 шт.;

горошек консервированный — 1 шт;

зелень — по вкусу;

яйца куриные — 3 шт.;

масло подсолнечное — 1 ст.л

Способ приготовления: Давайте приготовим с Вами рис, но не обычный, а с яйцом и овощами.

Первым делом необходимо отварить рис. Для этого я воспользовалась мультиваркой. Пропорции стандартные: 1 стакан риса к 2 стаканам воды. У меня на две порции.

готовим на режиме «плов».

Далее подготавливаем все остальные ингредиенты.

Для начала готовим крамбл из яиц. Для этого возьмём три яйца, соединим их с помощью венчика и отправим на разогретую сковороду.

Выливаем как на омлет и сразу как яйцо начнем схватываться начинаем собирать его лопаткой, что бы получился крамбл.

Снимаем с огня и отставляем в сторону.

Теперь необходимо обжарить филе. К нему добавляем морковь, лук, горошек и кукурузу.

Обжариваем поэтапно. В первую очередь филе до золотистой корочки

Соль и специи по вкусу.

Далее добавляем морковь и лук, тушим 10 минут.

Добавьте немного воды, так овощи будут мягкими и не впитает лишнее масло.

Затем, к ним отправляем целую банку консервированного горошка и консервированной кукурузы.

Перемешиваем и высыпаем яичный крамбл.

Все соединяем, перемешиваем и тушим под крышкой пару минут.

Теперь добавляем отваренный рис.

перемешиваем, добавляем зелень, соль и специи.

Поддержите на огне ещё несколько минут и все наше блюдо готово.

приятного аппетита, друзья ❤️

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 100 руб.