Рецепт: Ржаные гренки — Простая закуска, гренки-сухарики, жаренные в растительном масле.

Ингредиенты:

черный бородинский хлеб — 1 буханка;

масло растительное — для жарки;

соль и специи — по вкусу

Способ приготовления: Как же иногда хочется вредной и вкусной еды, магазинные сухарики мы не покупаем, если хочется, то готовим всегда свои, это очень быстро и просто.

Аналогичным образом можно приготовить гренки из батона или тостового хлеба, но мне больше всего нравятся ржаные гренки, особенно из бородинского хлеба.

Они получаются ароматными, вкусными, им и специи никакие не нужны.

Ломтики чёрного бородинского хлеба нарезаем поперёк на тонкие брусочки. Будет лучше, если разложить ломтики хлеба на доске и оставить минут на десять-пятнадцать, чтобы они подсохли. Так хлеб не будет крошиться при нарезке.

Нарезанные брусочки бросаем на сковороду с разогретым растительным маслом и обжариваем, аккуратно переворачивая, со всех сторон. Можно слегка посолить, поперчить или посыпать специями в процессе обжарки, это уже по вкусу. Я обычно только солю, никаких лишних специй не добавляю.

Получается отличная закуска. Простая и вкусная.

Время приготовления: 10 мин.