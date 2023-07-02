Рецепты Рецепт родом из Мексики: тако – что это за блюдо и как правильно его готовить По Admin - 2 июля, 2023 0 28 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Тако – это блюдо мексиканской кухни из фарша и овощей. Думаете, ее тяжело приготовить? С нашим рецептом – конечно нет! Имея под рукой помидоры, чеснок, мясо и другие ингредиенты вы можете быстро и легко приготовить мексиканское тако. Так вкусно Картофельные лодочки с куриным фаршем: вкусные рецепты на каждый день и праздник Что это за блюдо? Тако – одна из самых известных мексиканских закусок. Пшеничные лепешки наполняют вкусными начинками: мясом, овощами, творогом и т.д., так что каждый найдет для себя нужный набор. Специи тоже важны, ведь мексиканская кухня выразительна, ароматна и пряна. Рецепт тако Время: 20 минут Порцй: 4 Просто и быстро / Фото unsplash Ингредиенты: – полкилограмма куриного фарша; – 300 грамм консервированных помидоров; – базилик по вкусу; – черный перец по вкусу; – соль по вкусу; – несколько зубчиков чеснока; – 2 огурца; – 1 лук; – 100 грамм сливок 18%; – 100 грамм тертого сыра; – 200 грамм листьев салата; – 8 готовых тортильи. Приготовление: Обжарьте мясо на сковороде. Туда же выложите консервированные помидоры. Добавьте измельченный чеснок и специи. Все перемешайте и тушите на среднем огне около 30 минут. В конце добавьте сливки. Нарежьте огурец и лук кубиками и выложите в миску. В другой миске соедините порванный лист салата с творогом. Выложите в лепешку немного мяса, свежих овощей и листьев салата с начинкой. Закатайте – и готово! Пока длится сезон, обязательно приготовьте кабачки в духовке. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Так необычно, но очень вкусно: рецепт маринованной черешниКак из Италии – рецепт пасты с сезонными овощамиНет тех, кому он не нравится – рецепт сырного супаИспользуем брокколи и цветную капусту: рецепт летнего блюда от Евгения КлопотенкоЧизкейк с клубникой – наслаждение в каждой ложке