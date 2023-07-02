Рецепт родом из Мексики: тако – что это за блюдо и как правильно его готовить

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Тако – это блюдо мексиканской кухни из фарша и овощей. Думаете, ее тяжело приготовить? С нашим рецептом – конечно нет!

Имея под рукой помидоры, чеснок, мясо и другие ингредиенты вы можете быстро и легко приготовить мексиканское тако.

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Что это за блюдо?

Тако – одна из самых известных мексиканских закусок. Пшеничные лепешки наполняют вкусными начинками: мясом, овощами, творогом и т.д., так что каждый найдет для себя нужный набор. Специи тоже важны, ведь мексиканская кухня выразительна, ароматна и пряна.

Рецепт тако

  • Время: 20 минут
  • Порцй: 4

Просто и быстро / Фото unsplash

Ингредиенты:
– полкилограмма куриного фарша;
– 300 грамм консервированных помидоров;
– базилик по вкусу;
– черный перец по вкусу;
– соль по вкусу;
– несколько зубчиков чеснока;
– 2 огурца;
– 1 лук;
– 100 грамм сливок 18%;
– 100 грамм тертого сыра;
– 200 грамм листьев салата;
– 8 готовых тортильи.

Приготовление:

  • Обжарьте мясо на сковороде.
  • Туда же выложите консервированные помидоры.
  • Добавьте измельченный чеснок и специи.
  • Все перемешайте и тушите на среднем огне около 30 минут.
  • В конце добавьте сливки.
  • Нарежьте огурец и лук кубиками и выложите в миску.
  • В другой миске соедините порванный лист салата с творогом.
  • Выложите в лепешку немного мяса, свежих овощей и листьев салата с начинкой.
  • Закатайте – и готово!

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