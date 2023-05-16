Рецепт: Роллы из лаваша с ветчиной и зеленью для заморозки — в заморозку

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Ингредиенты:
ветчина — 70 грамм;
тонкий лаваш армянский — 1 лист;
лук зеленый — 1 шт.;
укроп зеленый — по вкусу;
сыр творожный с зеленью — третья часть упаковки
Способ приготовления: Сегодня хочу рассказать о быстром завтраке, который можно приготовить впрок, то есть заморозить. А когда прийдет время позавтракать, то следует только выложить роллы из лаваша на разогретую сковороду с маслом, и на маленький огонь под крышку. Примерно по пять минут с каждой стороны, и готово!

Итак, для приготовления этого блюда, я беру лист армянского лаваша. Из него получается четыре ролла, как раз позавтракать двоим.

Рецепт: Роллы из лаваша с ветчиной и зеленью для заморозки - в заморозку

Сыр у меня вот такой с зеленью, но можно использовать любой творожный.

Рецепт: Роллы из лаваша с ветчиной и зеленью для заморозки - в заморозку

Лаваш намазываем сыром.

Рецепт: Роллы из лаваша с ветчиной и зеленью для заморозки - в заморозку

Теперь ветчина. Лучше брать натуральную, вкусную, качественную ветчину. От ее качества будет зависить вкус блюда. У меня в этот раз шикарная ветчина!

Рецепт: Роллы из лаваша с ветчиной и зеленью для заморозки - в заморозку

Ветчину нарезаем соломкой.

Рецепт: Роллы из лаваша с ветчиной и зеленью для заморозки - в заморозку

Распределяем ее по лавашу равномерно.

Рецепт: Роллы из лаваша с ветчиной и зеленью для заморозки - в заморозку

Далее нарезаем мелко зелень.

Рецепт: Роллы из лаваша с ветчиной и зеленью для заморозки - в заморозку

Вначале укроп.

Рецепт: Роллы из лаваша с ветчиной и зеленью для заморозки - в заморозку

Распределяем по лавашу.

Рецепт: Роллы из лаваша с ветчиной и зеленью для заморозки - в заморозку

Затем режем зелёный лук колечками.

Рецепт: Роллы из лаваша с ветчиной и зеленью для заморозки - в заморозку

Посыпаем им лаваш сверху.

Рецепт: Роллы из лаваша с ветчиной и зеленью для заморозки - в заморозку

Далее сворачиваем наш лаваш в виде ролла.

Рецепт: Роллы из лаваша с ветчиной и зеленью для заморозки - в заморозку

Ролл нарезаю на четыре части.

Рецепт: Роллы из лаваша с ветчиной и зеленью для заморозки - в заморозку

Выкладываем роллы на досточку, обернутую пакетом или пищевой пленкой и отправляем в заморозку. Через часа три — они хорошо подморозятся и их можно отправить в пакет для хранения в морозилке. Хотите быстро позавтракать или перекусить? Ву-а-ля! Достали, разогрели, поджарили до румяной корочки, и можно угощаться!)

Рецепт: Роллы из лаваша с ветчиной и зеленью для заморозки - в заморозку

Время приготовления: 10 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.

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