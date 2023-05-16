Рецепт: Роллы из лаваша с ветчиной и зеленью для заморозки — в заморозку

Ингредиенты:

ветчина — 70 грамм;

тонкий лаваш армянский — 1 лист;

лук зеленый — 1 шт.;

укроп зеленый — по вкусу;

сыр творожный с зеленью — третья часть упаковки

Способ приготовления: Сегодня хочу рассказать о быстром завтраке, который можно приготовить впрок, то есть заморозить. А когда прийдет время позавтракать, то следует только выложить роллы из лаваша на разогретую сковороду с маслом, и на маленький огонь под крышку. Примерно по пять минут с каждой стороны, и готово!

Итак, для приготовления этого блюда, я беру лист армянского лаваша. Из него получается четыре ролла, как раз позавтракать двоим.

Сыр у меня вот такой с зеленью, но можно использовать любой творожный.

Лаваш намазываем сыром.

Теперь ветчина. Лучше брать натуральную, вкусную, качественную ветчину. От ее качества будет зависить вкус блюда. У меня в этот раз шикарная ветчина!

Ветчину нарезаем соломкой.

Распределяем ее по лавашу равномерно.

Далее нарезаем мелко зелень.

Вначале укроп.

Распределяем по лавашу.

Затем режем зелёный лук колечками.

Посыпаем им лаваш сверху.

Далее сворачиваем наш лаваш в виде ролла.

Ролл нарезаю на четыре части.

Выкладываем роллы на досточку, обернутую пакетом или пищевой пленкой и отправляем в заморозку. Через часа три — они хорошо подморозятся и их можно отправить в пакет для хранения в морозилке. Хотите быстро позавтракать или перекусить? Ву-а-ля! Достали, разогрели, поджарили до румяной корочки, и можно угощаться!)

Время приготовления: 10 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.