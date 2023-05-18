Рецепт: Ростбиф — Ро́стбиф (от англ. Roast beef — дословно «запечённая говядина»)

По
Admin
-
0
53

Ингредиенты:
говядина — 1 кг.;
соль — 1,5-2 ст.л.;
свежемолотый перец — 1 ст.л.;
масло подсолнечное — 2-3 ст.л.
Способ приготовления: Давно я хотела приготовить настоящий ростбиф, и вот наконец таки это случилось 🙂 Для первого раза, очень даже неплохо, сами посмотрите!

На самом деле этот деликатес готовиться очень быстро и просто (не считая времени запекания!). Для начала берем красивый кусок говядины,

Рецепт: Ростбиф - Ро́стбиф (от англ. Roast beef — дословно «запечённая говядина»)

Рецепт: Ростбиф - Ро́стбиф (от англ. Roast beef — дословно «запечённая говядина»)

обильно посыпаем его солью и перцем,

Рецепт: Ростбиф - Ро́стбиф (от англ. Roast beef — дословно «запечённая говядина»)

Рецепт: Ростбиф - Ро́стбиф (от англ. Roast beef — дословно «запечённая говядина»)

хорошенько смазываем все бока,

Рецепт: Ростбиф - Ро́стбиф (от англ. Roast beef — дословно «запечённая говядина»)

затем подсолнечное масло. Теперь нужно говядину перевязать нитью

Рецепт: Ростбиф - Ро́стбиф (от англ. Roast beef — дословно «запечённая говядина»)

Рецепт: Ростбиф - Ро́стбиф (от англ. Roast beef — дословно «запечённая говядина»)

, но у меня профессионально это делать не получается, так, что не судите строго!

Рецепт: Ростбиф - Ро́стбиф (от англ. Roast beef — дословно «запечённая говядина»)

Весь кусочек смазан равномерно, оставляем его на четыре часа, при комнатной температуре.

Рецепт: Ростбиф - Ро́стбиф (от англ. Roast beef — дословно «запечённая говядина»)

Время вышло. теперь нужно нашу говядину как бы «запечатать» со всех сторон, что бы сок остался внутри, а сверху была корочка. Делала это я на разогретой сковороде гриль.

Рецепт: Ростбиф - Ро́стбиф (от англ. Roast beef — дословно «запечённая говядина»)

Вот таким образом!

Рецепт: Ростбиф - Ро́стбиф (от англ. Roast beef — дословно «запечённая говядина»)

Рецепт: Ростбиф - Ро́стбиф (от англ. Roast beef — дословно «запечённая говядина»)

Рецепт: Ростбиф - Ро́стбиф (от англ. Roast beef — дословно «запечённая говядина»)

Рецепт: Ростбиф - Ро́стбиф (от англ. Roast beef — дословно «запечённая говядина»)

Рецепт: Ростбиф - Ро́стбиф (от англ. Roast beef — дословно «запечённая говядина»)

Рецепт: Ростбиф - Ро́стбиф (от англ. Roast beef — дословно «запечённая говядина»)

Рецепт: Ростбиф - Ро́стбиф (от англ. Roast beef — дословно «запечённая говядина»)

Какова красота 🙂

Рецепт: Ростбиф - Ро́стбиф (от англ. Roast beef — дословно «запечённая говядина»)

Рецепт: Ростбиф - Ро́стбиф (от англ. Roast beef — дословно «запечённая говядина»)

Рецепт: Ростбиф - Ро́стбиф (от англ. Roast beef — дословно «запечённая говядина»)

А теперь уже отправляем наш будущий ростбиф в духовой шкаф на три часа при температуре 80 (восемьдесят!) градусов.

Рецепт: Ростбиф - Ро́стбиф (от англ. Roast beef — дословно «запечённая говядина»)

Рецепт: Ростбиф - Ро́стбиф (от англ. Roast beef — дословно «запечённая говядина»)

Рецепт: Ростбиф - Ро́стбиф (от англ. Roast beef — дословно «запечённая говядина»)

Рецепт: Ростбиф - Ро́стбиф (от англ. Roast beef — дословно «запечённая говядина»)

Теперь даем ростбифу хорошенько остыть, и нарезаем на тоненькие кусочки, и начинаем наслаждаться.

Рецепт: Ростбиф - Ро́стбиф (от англ. Roast beef — дословно «запечённая говядина»)

Посмотрите какое сочное и вкусное мясо у меня получилось.

Рецепт: Ростбиф - Ро́стбиф (от англ. Roast beef — дословно «запечённая говядина»)

Рецепт: Ростбиф - Ро́стбиф (от англ. Roast beef — дословно «запечённая говядина»)

Вот и мой главный гость уже не может дождаться, когда я закончу фото сессию и угощу его 🙂

Рецепт: Ростбиф - Ро́стбиф (от англ. Roast beef — дословно «запечённая говядина»)

Рецепт: Ростбиф - Ро́стбиф (от англ. Roast beef — дословно «запечённая говядина»)

Приятного всем аппетита, и готовьте всегда с любовью и щепоточкой перца.

Время приготовления: 8 ч. Примерная стоимость порции: 200 руб.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА