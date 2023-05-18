Рецепт: Ростбиф — Ро́стбиф (от англ. Roast beef — дословно «запечённая говядина»)

Ингредиенты:

говядина — 1 кг.;

соль — 1,5-2 ст.л.;

свежемолотый перец — 1 ст.л.;

масло подсолнечное — 2-3 ст.л.

Способ приготовления: Давно я хотела приготовить настоящий ростбиф, и вот наконец таки это случилось 🙂 Для первого раза, очень даже неплохо, сами посмотрите!

На самом деле этот деликатес готовиться очень быстро и просто (не считая времени запекания!). Для начала берем красивый кусок говядины,

обильно посыпаем его солью и перцем,

хорошенько смазываем все бока,

затем подсолнечное масло. Теперь нужно говядину перевязать нитью

, но у меня профессионально это делать не получается, так, что не судите строго!

Весь кусочек смазан равномерно, оставляем его на четыре часа, при комнатной температуре.

Время вышло. теперь нужно нашу говядину как бы «запечатать» со всех сторон, что бы сок остался внутри, а сверху была корочка. Делала это я на разогретой сковороде гриль.

Вот таким образом!

Какова красота 🙂

А теперь уже отправляем наш будущий ростбиф в духовой шкаф на три часа при температуре 80 (восемьдесят!) градусов.

Теперь даем ростбифу хорошенько остыть, и нарезаем на тоненькие кусочки, и начинаем наслаждаться.

Посмотрите какое сочное и вкусное мясо у меня получилось.

Вот и мой главный гость уже не может дождаться, когда я закончу фото сессию и угощу его 🙂

Приятного всем аппетита, и готовьте всегда с любовью и щепоточкой перца.

Время приготовления: 8 ч. Примерная стоимость порции: 200 руб.