Рецепт: Рыба под сырно-сметанным соусом — в духовке

Ингредиенты:
филе любой рыбы — 800 грамм;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
лук репчатый — 300 грамм;
сметана — 150 грамм;
сыр фетакса — 100 грамм;
сыр твердый — 100 грамм;
сливки 10% — 50 мл;
масло растительное — 1 столовая ложка;
масло сливочное — для смазывания формы
Способ приготовления: Всем привет!
Сегодня рецепт рыбы в духовке, который всегда получается вкусным и сочным и не важно какая это рыба — треска или минтай или более благородные сорта — всегда вкусно!
Готовим будем Быстро и просто, а результат — вкусный!
Итак, берем филе любой рыбы ( у меня треска) режем на порционные кусочки, если где то есть косточки -удаляем!
Лук режем четверть кольцами, пассеруем до золотистого цвета на сковороде с добавлением растительного масла.
Рыбу укладываем в смазанный сливочным маслом противень или подходящую жаропрочную форму .
Рыбу посолить, поперчить по вкусу.
Далее готовим соус!
к сметане добавить сыр Фета, раскрошить его руками, все перемешать. Соус готов!) Можно фету исключить, и добавить большее количество сметаны…
Равномерно распределить соус по рыбе
Сверху выкладываем лук.
Твердый сыр натираем на тёрке, посыпаем сыром нашу рыбку.
Сверху поливаем сливкам, у меня 10 процентов и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20_25 минут.
И вот такая красота у нас получается!!! Подавать с любым гарниром, но нам вкуснее всего с запеченной картошечкой или картофельными ым пюре.
Это очень вкусно!
Рыба по этому рецепту всегда вкусная, ароматная, сочная!
Обязательно попробуйте приготовить, порадуйте родных и близких.
Это очень вкусно и сочно!))
Всем приятного аппетита!
Видео:
Время приготовления: 25 мин.