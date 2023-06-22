Рецепт: Рыба под сырно-сметанным соусом — в духовке

Ингредиенты:

филе любой рыбы — 800 грамм;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

лук репчатый — 300 грамм;

сметана — 150 грамм;

сыр фетакса — 100 грамм;

сыр твердый — 100 грамм;

сливки 10% — 50 мл;

масло растительное — 1 столовая ложка;

масло сливочное — для смазывания формы

Способ приготовления: Всем привет!

Сегодня рецепт рыбы в духовке, который всегда получается вкусным и сочным и не важно какая это рыба — треска или минтай или более благородные сорта — всегда вкусно!

Готовим будем Быстро и просто, а результат — вкусный!

Итак, берем филе любой рыбы ( у меня треска) режем на порционные кусочки, если где то есть косточки -удаляем!

Лук режем четверть кольцами, пассеруем до золотистого цвета на сковороде с добавлением растительного масла.

Рыбу укладываем в смазанный сливочным маслом противень или подходящую жаропрочную форму .

Рыбу посолить, поперчить по вкусу.

Далее готовим соус!

к сметане добавить сыр Фета, раскрошить его руками, все перемешать. Соус готов!) Можно фету исключить, и добавить большее количество сметаны…

Равномерно распределить соус по рыбе

Сверху выкладываем лук.

Твердый сыр натираем на тёрке, посыпаем сыром нашу рыбку.

Сверху поливаем сливкам, у меня 10 процентов и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20_25 минут.

И вот такая красота у нас получается!!! Подавать с любым гарниром, но нам вкуснее всего с запеченной картошечкой или картофельными ым пюре.

Это очень вкусно!

Рыба по этому рецепту всегда вкусная, ароматная, сочная!

Обязательно попробуйте приготовить, порадуйте родных и близких.

Это очень вкусно и сочно!))

Всем приятного аппетита!

Видео:

Время приготовления: 25 мин.