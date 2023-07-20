Рецепт: Рыбные котлеты с пшеном — Рыбные котлеты из тунца, быстро, вкусно и полезно.

Ингредиенты:

тунец консервированный в собственном соку — 2 банки;

пшено — 1,5 ст.;

лук репчатый — 2-3 головки;

манная крупа — 3-4 ст.л.;

соль — по вкусу;

масло растительное — для жарки

Способ приготовления: Рыбные котлеты из консервированного тунца это быстро и просто, в рыбные котлетки я всегда добавляю рис, перловку или пшено, получается очень выгодно, чтобы накормить много детей. Сегодня у меня рыбные котлетки из тунца с пшеном.

Сначала отвариваем пшено на воде, добавляем соль, немного сливочного масла можно положить, если есть. Впрочем, можно и без масла обойтись. Пшенная каша должна получиться вязкой и густой. Отварить пшено нужно заранее, чтобы оно немного остыло.

Берем филе-кусочки тунца в собственном соку, здесь у меня две баночки по 170 граммов. Жидкость не сливаем. Разминаем рыбу вилкой вместе с жидкостью.

Выкладываем размятую рыбу в кастрюлю с пшеном. Нарезаем мелким кубиков репчатый лук, две-три головки, в зависимости от размера. Тщательно вымешиваем, чтобы всё ингредиенты равномерно распределились.

Из получившегося рыбно-крупяного фарша формируем круглые котлетки средних размеров и обваливаем в манной крупе, излишки стряхиваем.

Выкладываем заготовки на разогретую сковороду, обжариваем на растительном масле. Если сделать побольше, то такие заготовки можно заморозить.

Обжариваем с двух сторон до румяной корочки и перекладываем на тарелку. Подавать лучше, конечно, горяченькими, но и в холодном виде такие котлетки тоже вкусные.

Вот такой у меня обед получился. На первое борщ, на второе рыбно-крупяные котлетки с макаронами и компот)))

Время приготовления: 30 мин.