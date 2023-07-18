Рецепт: Рыбный суп из трески и овощей — с томатной пастой

Ингредиенты:

картофель — 300 гр;

морковь — 1 шт;

лук репчатый — 1 шт;

томатная паста — 2 ст ложки;

лавровый лист — 2 листа;

укроп — 30 гр;

треска филе — 400 гр;

сливки — 20 мл

Способ приготовления: Друзья, предлагаю вам воспроизвести рецепт супа с треской. Сделать это не сложно, а вкус порадует всех родных и близких.

Начнем с подготовки овощей. Их всего три по номенклатуре: картофель, лук и морковь.

Лук нарезаем мелко, а морковь измельчаем при помощи терки. Полученное перемещаем в кастрюлю, которую уже сдобрили подсолнечным, оливковым или смесью этих двух видов масла.

Теперь картофель нарезаем так, чтобы вашим любимым было удобно его потом ловить в супе и тоже переносим в кастрюлю.

Обжариваем минут 5-7 до момента, когда картофель схватится снаружи. После этого добавляем томатную пасту.

Перемешиваем и заливаем водой. Я беру фильтрованную, но тут уж у кого какой фетиш.

Сюда же добавляем лавровый лист, соль и перец. Специи всегда по вкусу, тут воля каждого. В это же время необходимо начать резать рыбу, оставив кастрюлю на среднем огне.

Нарезав, отправляем рыбку в ее привычную стихию — в воду. Там, вместе с овощами, она будет придаваться наслаждениям горячих ванн, чтобы затем позволить нам насладиться прекрасным блюдом.

Укроп просто измельчаем.

В кастрюлю его добавим буквально за пять минут до финиша процесса приготовления супа.

И уже выключив плиту, сняв кастрюлю с горячего места, добавим немного сливок для придания супу еще одного прекрасного оттенка вкуса. Вливаем и помешиваем.

Суп получается и красивый, и потрясающе вкусный.

Дайте супчику настояться и разливайте по тарелкам. Теперь уже можно пускать клич по квартире и собирать похвалу от близких, ведь вы стали прекрасным поваром))

Приятного аппетита!

Время приготовления: 45 мин.