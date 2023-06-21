Рецепт: Рулет из шпината — С клубникой

Ингредиенты:

шпинат — 150 гр.;

яйца куриные — 2 шт;

мука рисовая — 40 гр.;

разрыхлителя — 2 гр.;

клубника — 100 гр.;

мягкий обезжиренный творог — 150 гр.;

вода — 50 мл

Способ приготовления: Сегодня готовим десерт, который просто тает во рту.

В первую очередь берём шпинат, у меня замороженный. К нему добавляем два желтка и взбиваем до однородности с помощью блендера. Для лёгкого взбивания добавляем 50 мл воды.

Белки взбиваем до пиков. Не забудьте добавить щепотку соли.

К шпинатной массе отправляем рисовую муку, можете использовать любую и разрыхлитель теста. Тщательно перемешиваем.

Затем соединяем с белками. Делайте это аккуратно, чтобы наше тесто было воздушным.

Ставим разогреваться духовку до 180 градусов, а тесто распределяем равномерно на силиконовой коврике.

Выпекаем 20 минут, а после даём остыть пару минут и затем заворачиваем в виде рулета.

После полного остывания разворачиваем и приступаем к начинке.

У меня это мягкий творожок, клубника свежая и джем из клубники без добавления сахара.

Сворачиваем в рулет, фиксируем и отправляем в холодильник на 1 час.

Приятного аппетита, друзья ❤️

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.