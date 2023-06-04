Рецепт: Салака мокрого посола — вкусно и быстро

Ингредиенты:

салака свежемороженная — 500 грамм;

тузлук — стакан

Способ приготовления: Сегодня поделюсь с вами рецептом засолки салаки мокрым посолом (ранее я делилась рецептом салаки сухого посола).

Итак, я брала свежемороженую салаку. У меня пол килограмма. Даем ей разморозится.

А пока приготовим все специи для засолки рыбы. На 1 литр воды берем 4 столовые ложки соли, 2 столовые ложки сахара, перец горошком (у меня смесь перцев), сычуаньский перец горошком, кориандр в зернах и лавровый лист.

Перцы и кориандр раздавили в ступке.

Приготовим тузлук — раствор для засолки рыбы.

Соль, сахар и все специи отправляем в кастрюлю с водой и даем закипеть, чтобы соль и сахар полностью растворились.

Тузлук должен полностью остыть. Им заливаем рыбу. Оставляем минимум на сутки в холодильнике. Можно поставить небольшой гнет, но я этого не делала.

Через сутки салака готова к употреблению. Чистим ее от голов и внутренностей, посыпаем лучком, сбрызгиваем лимонным соком и подаем с дольками лимона на стол.

Получилась очень вкусная пряная малосольная салака.

Всем рекомендую.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 20 мин.