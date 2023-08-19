Рецепт: Салат «Цезарь классический» — с курицей

Ингредиенты:

курица жареная (филе) — 200 г.;

томаты черри — 10 шт.;

белый хлеб — 1.5 куска;

заправка для салата цезарь — 1 шт.;

капуста пекинская — 7 листов;

сыр голландский — 120 г.

Способ приготовления: Начнем с приготовления сухариков: белый хлеб нарезаем на небольшие кубики и отправляем запекаться в духовой шкаф на 10-15 минут. По истечение времени сухарики достаем из духового шкафа и даём им остыть.

Пекинскую капусту произвольно нарезаем.

Жареную курицу нарезаем тонкими пластинками.

Томаты черри нарезаем на половинки или на четвертинки.

Сыр натираем на мелкой тёрке.

На дно салатика выкладываем слоями пекинскую капусту, жареную курицу, томаты черри, сверху заливаем салатной заправкой Цезарь.

Затем выкладываем остывшие сухарики и посыпаем натёртым сыром.

Перемешиваем.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.