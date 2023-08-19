Рецепт: Салат «Цезарь классический» — с курицей

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Ингредиенты:
курица жареная (филе) — 200 г.;
томаты черри — 10 шт.;
белый хлеб — 1.5 куска;
заправка для салата цезарь — 1 шт.;
капуста пекинская — 7 листов;
сыр голландский — 120 г.
Способ приготовления: Начнем с приготовления сухариков: белый хлеб нарезаем на небольшие кубики и отправляем запекаться в духовой шкаф на 10-15 минут. По истечение времени сухарики достаем из духового шкафа и даём им остыть.

Пекинскую капусту произвольно нарезаем.

Рецепт: Салат "Цезарь классический" - с курицей

Жареную курицу нарезаем тонкими пластинками.

Рецепт: Салат "Цезарь классический" - с курицей

Томаты черри нарезаем на половинки или на четвертинки.

Рецепт: Салат "Цезарь классический" - с курицей

Сыр натираем на мелкой тёрке.

Рецепт: Салат "Цезарь классический" - с курицей

На дно салатика выкладываем слоями пекинскую капусту, жареную курицу, томаты черри, сверху заливаем салатной заправкой Цезарь.

Рецепт: Салат "Цезарь классический" - с курицей

Рецепт: Салат "Цезарь классический" - с курицей

Затем выкладываем остывшие сухарики и посыпаем натёртым сыром.

Рецепт: Салат "Цезарь классический" - с курицей

Рецепт: Салат "Цезарь классический" - с курицей

Перемешиваем.

Рецепт: Салат "Цезарь классический" - с курицей

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.

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