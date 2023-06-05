Рецепт: Салат из консервированного тунца — Сытный

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Ингредиенты:
огурцы свежие — 2-3 шт.;
яйца куриные — 3 шт.;
тунец консервированный — 1 банка;
майонез — по вкусу;
соль — по вкусу;
специи — по желанию
Способ приготовления: Всем здравствуйте.

Сегодня будем с вами готовить очень простой, но вкусный салат из консервированного тунца, хотя, по идее, можно использовать любые рыбные консервы.

Нам понадобится минимум ингредиентов и минимум времени для приготовления.

Итак, приступаем.

Свежие огурцы намываем, высушиваем и нарезаем соломкой.

Яйца отвариваем, охлаждаем и нарезаем кубиками, добавляем их к огурцам.

Рецепт: Салат из консервированного тунца - Сытный

Консервированный тунец слегка разминаем и отправляем к остальным ингредиентам.

Рецепт: Салат из консервированного тунца - Сытный

Солим и перчим салат по своему вкусу и заправляем майонезом.

Рецепт: Салат из консервированного тунца - Сытный

Перемешиваем — вкусный и сытный салат из консервированного тунца готов.

Приятного аппетита!

Рецепт: Салат из консервированного тунца - Сытный

Время приготовления: 15 мин.

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