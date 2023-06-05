Рецепт: Салат из консервированного тунца — Сытный

Ингредиенты:
огурцы свежие — 2-3 шт.;
яйца куриные — 3 шт.;
тунец консервированный — 1 банка;
майонез — по вкусу;
соль — по вкусу;
специи — по желанию
Способ приготовления: Всем здравствуйте.
Сегодня будем с вами готовить очень простой, но вкусный салат из консервированного тунца, хотя, по идее, можно использовать любые рыбные консервы.
Нам понадобится минимум ингредиентов и минимум времени для приготовления.
Итак, приступаем.
Свежие огурцы намываем, высушиваем и нарезаем соломкой.
Яйца отвариваем, охлаждаем и нарезаем кубиками, добавляем их к огурцам.
Консервированный тунец слегка разминаем и отправляем к остальным ингредиентам.
Солим и перчим салат по своему вкусу и заправляем майонезом.
Перемешиваем — вкусный и сытный салат из консервированного тунца готов.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 15 мин.