Рецепт: Салат из консервированного тунца — Сытный

Ингредиенты:

огурцы свежие — 2-3 шт.;

яйца куриные — 3 шт.;

тунец консервированный — 1 банка;

майонез — по вкусу;

соль — по вкусу;

специи — по желанию

Способ приготовления: Всем здравствуйте.

Сегодня будем с вами готовить очень простой, но вкусный салат из консервированного тунца, хотя, по идее, можно использовать любые рыбные консервы.

Нам понадобится минимум ингредиентов и минимум времени для приготовления.

Итак, приступаем.

Свежие огурцы намываем, высушиваем и нарезаем соломкой.

Яйца отвариваем, охлаждаем и нарезаем кубиками, добавляем их к огурцам.

Консервированный тунец слегка разминаем и отправляем к остальным ингредиентам.

Солим и перчим салат по своему вкусу и заправляем майонезом.

Перемешиваем — вкусный и сытный салат из консервированного тунца готов.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 15 мин.