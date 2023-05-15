Рецепт: Салат из крабовых палочек с кукурузой и яйцом — И с колбасой.

Ингредиенты:

крабовые палочки — 120 гр.;

колбаса полукопченая — 120гр.;

яйца куриные — 3 шт.;

свежий огурец — 2 шт.;

лук зеленый — 10 гр.;

майонез — по вкусу.;

кукуруза консервированная — 150 гр.

Способ приготовления: Салаты с майонезом готовлю обычно в холодное время года. Сегодня же очень теплый день, на солнце плюс тридцать, а я приготовила явно не весенний салат. Но внук захотел и я сделала. Майонез продукт явно не для детского питания, но изредка позволяю.

Сочетание продуктов не совсем привычно.

Обычно готовлю кассический салат с добавлением маленькой порции риса, но внуку захотелось именно такого салата, с колбасой. Первым делом ставлю отваривать яйца. Их надо залить холодной водой и после закипания воды уменьшить огонь и варить восемь минут.

Пока варятся яйца можно подготовить все составляющие салата. Нарезать, или натереть на крупные ячейки тёрки дело сиюминутного желания. Это не принципиально. Сегодня хотела все приготовить по быстрому и потому натерла размороженные (можно, естественно, и охлаждённые) крабовые палочки. Естественно надо снять предварительно пластиковый «чехол».

Затем «в ход» идёт колбаска, у меня она слегка с жирком и это не страшно.

Несколько перьев зелёного лука нарезаю, желательно нарезать помельче.

Огурцы у меня с горьковатой шкуркой, потому очищаю их и натираю на тёрке, выделившийся сок выливаю.

Все натертые и нарезанные составляющие салата выкладываю а мисочку. Отваренные вкрутую яйца желательно хорошо охладить, очистить и натереть.

Я же натирала горячими, хотелось максимально быстро приготовить

салат. Добавляю три столовых ложки консервированной кукурузы.

Обычно в салаты добавляю в равных пропорциях майонез и сметану, сегодня у меня из за отсутствия сметаны в виде заправки я использовала только майонез. (Если есть густой не сладкий греческий йогурт можно и ним заправить салат.)

Осталось перемешать и при необходимости добавить соль по вкусу. Мне достаточно того количества соли, что есть в колбасе и майонезе.

Для повседневного ужина считаю что не столь важно как подавать салат в общей салатнице, или порционно.

А вот для праздничного стола, как мне кажется, лучше наполнить салатом корзинки, благо они в продаже есть разной величины.

Салат получается сытным, мне кажется что без мяса и гарнира можно на ужин обойтись. За счёт огурцов салат довольно сочный получается, а лёгкий оттенок копчения придает «изюминку» этому салату. И «на все — про все» у меня ушло пятнадцать минут. Экстра быстро приготовлен сытный и вкусный ужин.

Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

***Количество ингредиентов можно убавить, или добавить в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями.***

Время приготовления: 15 мин.