Рецепт: Салат из крабовых палочек с кукурузой и яйцом — с зеленым луком.

Ингредиенты:

крабовые палочки — 200 гр.;

яйцо куриное (вареное) — 3-4 шт.;

кукуруза консервированная — 1 банка;

лук зеленый — 1 пучок;

сметана — по вкусу;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Салат из крабовых палочек с кукурузой и яйцом давно известен, многими любимый. Не часто делаю, но в этот раз захотелось лишь потому, что подглядела идею с добавлением нового ингридиента. И почему я раньше никогда до этого не додумалась.

Готовим все как обычно. Понадобится пачка крабовых палочек (у меня 200 грамм), банка кукурузы (можно даже и без нее сделать).

Яйца и зеленый лук. Вот в нем все и отличие. Режем.

Затем крошим яйцо. У меня уже были сварены.

Порядок последовательности подготовки продуктов совершенно не важен.

Забросила содержимое одной банки кукурузы.

Напоследок порезала упаковку 200 грамм крабовых палочек.

Теперь все составляющие салата в одной миске.

Добавляем сметану или майонез (кому что больше нравится), все перемешываем.

Вот салат из крабовых палочек с кукурузой и с зеленым луком готов. Вкусно и сытно. Готовится легко и быстро. Легкий ужин на быструю руку.

Время приготовления без учета варки яиц.

Время приготовления: 15 мин.