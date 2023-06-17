Рецепт: Салат из крабовых палочек с кукурузой и яйцом — с зеленым луком.

Ингредиенты:
крабовые палочки — 200 гр.;
яйцо куриное (вареное) — 3-4 шт.;
кукуруза консервированная — 1 банка;
лук зеленый — 1 пучок;
сметана — по вкусу;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Салат из крабовых палочек с кукурузой и яйцом давно известен, многими любимый. Не часто делаю, но в этот раз захотелось лишь потому, что подглядела идею с добавлением нового ингридиента. И почему я раньше никогда до этого не додумалась.
Готовим все как обычно. Понадобится пачка крабовых палочек (у меня 200 грамм), банка кукурузы (можно даже и без нее сделать).
Яйца и зеленый лук. Вот в нем все и отличие. Режем.
Затем крошим яйцо. У меня уже были сварены.
Порядок последовательности подготовки продуктов совершенно не важен.
Забросила содержимое одной банки кукурузы.
Напоследок порезала упаковку 200 грамм крабовых палочек.
Теперь все составляющие салата в одной миске.
Добавляем сметану или майонез (кому что больше нравится), все перемешываем.
Вот салат из крабовых палочек с кукурузой и с зеленым луком готов. Вкусно и сытно. Готовится легко и быстро. Легкий ужин на быструю руку.
Время приготовления без учета варки яиц.
Время приготовления: 15 мин.