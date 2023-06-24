Рецепт: Салат из пекинской капусты — с бальзамическим соусом и куриной копчёной грудкой

Ингредиенты:
пекинская капуста маленькая — 1 шт.;
кукуруза консервированная — 1 маленькая баночка;
томаты — 2 средних;
сыр твердый — 50 грамм;
куриное филе грудки копченое — 50 грамм;
бальзамический соус — по вкусу;
майонез — по вкусу
Способ приготовления: Всем привет!
Салат должен быть не только вкусным, но и красивым!
От этого, кстати, и вкус сразу появляется обалденный. Замечено)
Сегодня хочу рассказать про супер лёгкий, но очень вкусный, а главное красивый салатик!
Итак, нарезаем сначала пекинскую капусту и выкладываем её на дно глубокой тарелки.
Затем, на капусту выкладываем кукурузу…
На кукурузу выкладываем томаты. Я обычно их нарезаю кубиками, но можно и совершенно любым способом нарезать. Затем томаты покрываем майонезом.
На томаты выкладываем тёртый сыр, потёртый на мелкой тёрке…
Затем на сыр выкладываем копчёное куриное филе вот такими достаточно большими кусками…
А сверху симпатично поливаем бальзамическим соусом. Я люблю именно вот такой тонкой стрункой… Красота!
И красиво, и вкусно! И всё обычно спрашивают, а что же там такое?!)
Хотя, продукты то совсем обычные…
Девочки, я вас уверяю, что такой салат незамеченным на праздничном столе не останется. Делается легко, а получается очень вкусно!
Я один раз попробовала приготовить и теперь он у меня всегда на любое праздничное застолье.
Впрочем, как и этот просто шикарно вкусный и шикарно лёгкий в приготовлении салат из всего трёх ингредиентов!
Это просто чудо какое-то, а не салат! Ну очень вкусный!
Попробуйте и не пожалеете!
Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 300 руб.