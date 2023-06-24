Рецепт: Салат из пекинской капусты — с бальзамическим соусом и куриной копчёной грудкой

Ингредиенты:

пекинская капуста маленькая — 1 шт.;

кукуруза консервированная — 1 маленькая баночка;

томаты — 2 средних;

сыр твердый — 50 грамм;

куриное филе грудки копченое — 50 грамм;

бальзамический соус — по вкусу;

майонез — по вкусу

Способ приготовления: Всем привет!

Салат должен быть не только вкусным, но и красивым!

От этого, кстати, и вкус сразу появляется обалденный. Замечено)

Сегодня хочу рассказать про супер лёгкий, но очень вкусный, а главное красивый салатик!

Итак, нарезаем сначала пекинскую капусту и выкладываем её на дно глубокой тарелки.

Затем, на капусту выкладываем кукурузу…

На кукурузу выкладываем томаты. Я обычно их нарезаю кубиками, но можно и совершенно любым способом нарезать. Затем томаты покрываем майонезом.

На томаты выкладываем тёртый сыр, потёртый на мелкой тёрке…

Затем на сыр выкладываем копчёное куриное филе вот такими достаточно большими кусками…

А сверху симпатично поливаем бальзамическим соусом. Я люблю именно вот такой тонкой стрункой… Красота!

И красиво, и вкусно! И всё обычно спрашивают, а что же там такое?!)

Хотя, продукты то совсем обычные…

Девочки, я вас уверяю, что такой салат незамеченным на праздничном столе не останется. Делается легко, а получается очень вкусно!

Я один раз попробовала приготовить и теперь он у меня всегда на любое праздничное застолье.

Впрочем, как и этот просто шикарно вкусный и шикарно лёгкий в приготовлении салат из всего трёх ингредиентов!

Это просто чудо какое-то, а не салат! Ну очень вкусный!

Попробуйте и не пожалеете!

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 300 руб.