Рецепт: Салат из пекинской капусты с овощами — С рукколой, томатами и оливковым маслом

Ингредиенты:

капуста пекинская — 150 г;

томаты — 200 г;

огурцы — 150 г;

руккола — 25 г;

петрушка — 25 г;

укроп — 25 г;

соль адыгейская — по вкусу;

оливковое масло не рафинированное — 1 ст л

Способ приготовления: Наконец-то поспела пекинская капуста))! Мама ставила эксперимент. И он увенчался успехом! По этому поводу был организован витаминный салат к ужину. Он оказался намного вкуснее, чем из покупной пекинской капусты. И это не удивительно. Много раз обращала внимание, только что сорванные овощи обладают какой-то невероятной энергетикой. Как будто наполнены витаминами и огромным желанием напитать организм полезными соками и лучами солнца.

Томаты нарезали не очень крупно. Можно измельчать по своему усмотрению. Нам понравилось так. Помидорчик попался довольно мясистый. Это позволило нарезать его кубиками. В салате доминировал помидор, но можно ингредиенты добавлять по принципу: «сколько есть, столько и добавляем». Если томат доминирует, то получается очень яркое блюдо.

Огурец сорта «Изумрудный поток», надо отметить, тоже со своей «плантации», обладает ярко выраженными вкусовыми качествами и ароматом. Это гибрид, поэтому авторы вложили в него все самое лучшее, что может быть у огурцов. Пахнут потрясающе, хрустят, не имеют горьких «хвостов» и обладают тонкой коркой, даже если весят семьсот граммов. Какой-то удивительный гибрид, высаживаем уже лет десять, всегда оправдывает ожидания. И в салате является восхитительным ароматным компонентом.

Пекинская капуста достигла «товарного» размера. Поэтому была с особым уважением измельчена вместе с серединками листа. У покупной пекинской капусты, как правило, не употребляем жесткие части листа в пищу. Только нежный кружевной край пластинки. Но своя капуста восхитила сочностью и вкусом.

Зелени добавили много. Петрушка, укроп и руккола все лето являются неотъемлемой частью нашего рациона. Иногда ловлю себя на мысли, что почти половина рациона составляет зелень. Надеюсь, организм оценил мои вкусовые пристрастия)).

Соль для этого салата использовали с пряными травами. Влюбилась в «Адыгейскую соль», теперь приправляю ею практически все. Супы, салаты, каши, даже в тесто для хлеба кладу эту соль. Нравится в ней абсолютно все. Пока не надоела.

Заправили салат оливковым маслом первого отжима. Скажу честно, мне наше растительное масло из жареных семечек подсолнуха нравится больше, но некоторые члены семьи заострили внимание на оливковом масле первого отжима. Теперь заправляем салаты исключительно им. Вкусно. Рекомендую.

Тщательно и аккуратно перемешиваем. Подаем к столу не охлаждая. В течение десяти минут все ингредиенты прекрасно делятся своими соками и ароматами друг с другом. И готовы стать «коронным блюдом» вечернего застолья.

Приятного аппетита!!!

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 150 руб.