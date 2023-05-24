Рецепт: Салат из свежих овощей «Летний» — Необычно и свежо

Ингредиенты:
вареное куриное мясо — 200 грамм;
капуста белокочанная — 200 грамм;
помидоры-черри — 8 шт.;
чеснок — 3 зубчика;
майонез — 200 мл.;
соль — щепотка;
перец черный молотый — щепотка
Способ приготовления: Всем доброго времени суток!!!!
Сегодня приготовлю лёгкий летний салат из овощей.
К к тому он ещё и очень быстрый!
Необходимые для этого ингредиенты на фото ниже
Приступаю!!!
Куриную грудку я сварила заранее и мелко нарезала (можно руками разрывать на кусочки, кому как проще))). Она у меня уже была подготовлена и полностью остыла. (Варю я грудки для салатов всегда в подсоленной воде).
Куриное мясо я поместила в салатницу.
Сначала я уже нарезала капусту и отправила в миску, в которой уже была курица и в которой и будет находиться мой салат
посолила и поперчила
Помидоры черри я нарезала на половинки
И отправила в миску с капустой
Выдавила с помощью чеснокодавки 3 зубчика чеснока
И заправила салат майонезом
Всё хорошо и тщательно перемешала и можно кушать!
А можно ещё сухарики добавить к салату.
Но у меня брекеты. А вы пробуйте!
Салатик вблизи
Всем приятного аппетита!
О
Время приготовления: 20 мин.