Рецепт: Салат из свежих овощей «Летний» — Необычно и свежо

Ингредиенты:

вареное куриное мясо — 200 грамм;

капуста белокочанная — 200 грамм;

помидоры-черри — 8 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

майонез — 200 мл.;

соль — щепотка;

перец черный молотый — щепотка

Способ приготовления: Всем доброго времени суток!!!!

Сегодня приготовлю лёгкий летний салат из овощей.

К к тому он ещё и очень быстрый!

Необходимые для этого ингредиенты на фото ниже

Приступаю!!!

Куриную грудку я сварила заранее и мелко нарезала (можно руками разрывать на кусочки, кому как проще))). Она у меня уже была подготовлена и полностью остыла. (Варю я грудки для салатов всегда в подсоленной воде).

Куриное мясо я поместила в салатницу.

Сначала я уже нарезала капусту и отправила в миску, в которой уже была курица и в которой и будет находиться мой салат

посолила и поперчила

Помидоры черри я нарезала на половинки

И отправила в миску с капустой

Выдавила с помощью чеснокодавки 3 зубчика чеснока

И заправила салат майонезом

Всё хорошо и тщательно перемешала и можно кушать!

А можно ещё сухарики добавить к салату.

Но у меня брекеты. А вы пробуйте!

Салатик вблизи

Всем приятного аппетита!

О

Время приготовления: 20 мин.