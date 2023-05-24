Рецепт: Салат из свежих овощей «Летний» — Необычно и свежо

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Ингредиенты:
вареное куриное мясо — 200 грамм;
капуста белокочанная — 200 грамм;
помидоры-черри — 8 шт.;
чеснок — 3 зубчика;
майонез — 200 мл.;
соль — щепотка;
перец черный молотый — щепотка
Способ приготовления: Всем доброго времени суток!!!!

Сегодня приготовлю лёгкий летний салат из овощей.

К к тому он ещё и очень быстрый!

Необходимые для этого ингредиенты на фото ниже

Приступаю!!!

Куриную грудку я сварила заранее и мелко нарезала (можно руками разрывать на кусочки, кому как проще))). Она у меня уже была подготовлена и полностью остыла. (Варю я грудки для салатов всегда в подсоленной воде).

Куриное мясо я поместила в салатницу.

Сначала я уже нарезала капусту и отправила в миску, в которой уже была курица и в которой и будет находиться мой салат

Рецепт: Салат из свежих овощей "Летний" - Необычно и свежо

посолила и поперчила

Рецепт: Салат из свежих овощей "Летний" - Необычно и свежо

Помидоры черри я нарезала на половинки

Рецепт: Салат из свежих овощей "Летний" - Необычно и свежо

И отправила в миску с капустой

Рецепт: Салат из свежих овощей "Летний" - Необычно и свежо

Выдавила с помощью чеснокодавки 3 зубчика чеснока

Рецепт: Салат из свежих овощей "Летний" - Необычно и свежо

И заправила салат майонезом

Рецепт: Салат из свежих овощей "Летний" - Необычно и свежо

Всё хорошо и тщательно перемешала и можно кушать!

Рецепт: Салат из свежих овощей "Летний" - Необычно и свежо

А можно ещё сухарики добавить к салату.
Но у меня брекеты. А вы пробуйте!

Салатик вблизи

Рецепт: Салат из свежих овощей "Летний" - Необычно и свежо

Всем приятного аппетита!
О

Время приготовления: 20 мин.

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