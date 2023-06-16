Рецепт: Салат из весенних овощей — с огорода

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 300 гр;

листья салата — пучок;

лук зеленый — 4 вет;

зелень чеснока — 4 вет;

огурец небольшой — 1 шт;

яйца куриные — 3 шт;

сметана — 2 ст.л

Способ приготовления: Сегодня хочу поделиться с вами моим простым рецептом весеннего салата из свежих овощей с грядки.

Берем свежий молодой салатик, отрезаем корни и промываем.

Также понадобится свежий огурчик.

А также свежая зелень — лука и чеснока.

Также берем молодую капусту и несколько яиц (можно сделать и без яиц).

Листья салата порежем или нарвем произвольно.

Также нарезаем зеленый лук и зеленый чеснок.

Кубиком нарежем огурчик.

Нашинкуем капусту.

Отваренные яйца нарежем кубиком и отправим к салату.

Все перемешиваем и добавляем соль по вкусу.

Заправлять будем сметаной, но можно и майонезом.

Все перемешаем и дадим немного постоять.

Прекрасный легкий весенний салатик готов. И он отлично подойдет к картошечке или любому другому гарниру.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.