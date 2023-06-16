Рецепт: Салат из весенних овощей — с огорода

Ингредиенты:
капуста белокочанная — 300 гр;
листья салата — пучок;
лук зеленый — 4 вет;
зелень чеснока — 4 вет;
огурец небольшой — 1 шт;
яйца куриные — 3 шт;
сметана — 2 ст.л
Способ приготовления: Сегодня хочу поделиться с вами моим простым рецептом весеннего салата из свежих овощей с грядки.
Берем свежий молодой салатик, отрезаем корни и промываем.
Также понадобится свежий огурчик.
А также свежая зелень — лука и чеснока.
Также берем молодую капусту и несколько яиц (можно сделать и без яиц).
Листья салата порежем или нарвем произвольно.
Также нарезаем зеленый лук и зеленый чеснок.
Кубиком нарежем огурчик.
Нашинкуем капусту.
Отваренные яйца нарежем кубиком и отправим к салату.
Все перемешиваем и добавляем соль по вкусу.
Заправлять будем сметаной, но можно и майонезом.
Все перемешаем и дадим немного постоять.
Прекрасный легкий весенний салатик готов. И он отлично подойдет к картошечке или любому другому гарниру.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 30 мин.