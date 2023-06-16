Рецепт: Салат из весенних овощей — с огорода

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Ингредиенты:
капуста белокочанная — 300 гр;
листья салата — пучок;
лук зеленый — 4 вет;
зелень чеснока — 4 вет;
огурец небольшой — 1 шт;
яйца куриные — 3 шт;
сметана — 2 ст.л
Способ приготовления: Сегодня хочу поделиться с вами моим простым рецептом весеннего салата из свежих овощей с грядки.

Берем свежий молодой салатик, отрезаем корни и промываем.

Также понадобится свежий огурчик.

Рецепт: Салат из весенних овощей - с огорода

А также свежая зелень — лука и чеснока.

Рецепт: Салат из весенних овощей - с огорода

Также берем молодую капусту и несколько яиц (можно сделать и без яиц).

Рецепт: Салат из весенних овощей - с огорода

Листья салата порежем или нарвем произвольно.

Рецепт: Салат из весенних овощей - с огорода

Также нарезаем зеленый лук и зеленый чеснок.

Рецепт: Салат из весенних овощей - с огорода

Кубиком нарежем огурчик.

Рецепт: Салат из весенних овощей - с огорода

Нашинкуем капусту.

Рецепт: Салат из весенних овощей - с огорода

Отваренные яйца нарежем кубиком и отправим к салату.

Рецепт: Салат из весенних овощей - с огорода

Все перемешиваем и добавляем соль по вкусу.

Рецепт: Салат из весенних овощей - с огорода

Заправлять будем сметаной, но можно и майонезом.

Рецепт: Салат из весенних овощей - с огорода

Все перемешаем и дадим немного постоять.

Рецепт: Салат из весенних овощей - с огорода

Прекрасный легкий весенний салатик готов. И он отлично подойдет к картошечке или любому другому гарниру.

Рецепт: Салат из весенних овощей - с огорода

Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.

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