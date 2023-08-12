Рецепт: Салат из зеленых помидор без обработки — По домашнему

Ингредиенты:

томаты — 2 кг.;

перец болгарский — 3 шт.;

перец чили — 1-2 шт.;

чеснок — 1 шт.;

укроп — 100 гр.;

кинза — 50 гр.;

базилик — 50 гр.;

соль — 1,5 ст.л;

сахар — 3 с.л;

масло подсолнечное — 0,5 ст.;

уксус 9% — 2 ст.л

Способ приготовления: Всем доброго времени суток, сегодня хочу рассказать об очень вкусном и простом салате из зелёных помидор получается очень вкусно и смотрится ярко. Я думаю этот салат станет украшением любого стола. Для этого нам понадобится 2 кг зелёных помидор, можно немножко бурых это тоже будет смотреться очень хорошо и по вкусу очень-очень вкусно. Болгарского перца штуки три лучше брать красные так получится ярче. Один жгучий перчик кто любит поострее можно добавить два. Одну головку чеснока. Зелень укроп базилик кинза можно взять сушёную. Если в данный момент нет свежей, если есть свежая зелень лучше положить свежую. Соль, сахар, уксус девятипроцентный и растительное масло. Приступим к приготовлению. Зелёные помидоры хорошенько помыть убрать плодоножку порезать на довольно крупные части

болгарский перец также моем очищаем от семян нарезаем крупными полосками

следом у нас пойдёт чеснок его можно как нарезать так и выдавить через чеснокодавилку

кому как удобно

красный острый перец нарезаем вместе с семенами

добавляем зелень в моём случае сушёная

если у вас будет свежая зелень также моем и нарезаем смешиваем все ингредиенты. Добавляем соль, сахар растительное масло и уксус и ещё раз всё хорошо перемешиваем

раскладываем по сухим прожариным банкам закрываем полиэтиленовой крышкой, убираем в холодильник, через сутки салат готов к употреблению.

Приятного вам аппетита. Пока пока

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 300 руб.