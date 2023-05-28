Рецепт: Салат «Мимоза по-новому с горбушей» — с копченой горбушей

Ингредиенты:

яйца куриные — 4 шт;

картофель — 4 шт;

горбуша копченая — 400 гр;

салат айсберг — 1 шт;

сыр твердый — 150 гр;

майонез — 2 ст ложки;

соус чили сладкий — 1 ст ложка

Способ приготовления: Этот рецепт я взял у шеф повара Ивлева, который иногда делится с нами своими потрясающими открытиями. И вот теперь мы готовим мимозу только по этому рецепту: Мимоза с копченой горбушей.

Для начала ставим яйца на плиту, чтобы добиться их статуса «вкрутую».

Теперь очищаем картофель.

Его мы разделим на части и отправим в духовку, чтобы запечь.

Пока ингредиенты готовятся, нужно сделать заправку. Она будет состоять из майонеза и сладкого соуса чили.

Далее извлекаем из духовки картофель.

Его спокойно разминаем и выкладываем нижним слоем в форме, в которой будем собирать наш конструктор в виде Мимозы.

Соль и следом заправка.

Затем подготовим горбушу. Берем рыбу и делим ее на маленькие кусочки.

Разделанную горбушу выкладываем следующим слоем в форме для салата.

Салат айсберг рвем руками и помещаем также в виде еще одного слоя в салат прямо поверх горбуши.

Снова намазываем заправкой салат. А затем нужно натереть отваренные яйца, делаем это прямо вместе с желтками.

И уже поверх этого, финальным слоем, выкладываем натертый на самой мелкой терке сыр. Останется только настоять салат пару часов в холодильнике.

Спустя это время можно созывать всех любимых к столу. Этот салат точно удивит каждого и готовить его можно как на праздник, так и просто на каждый день. Приятного всем аппетита!

Время приготовления: 45 мин.