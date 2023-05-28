Рецепт: Салат «Мимоза по-новому с горбушей» — с копченой горбушей

Ингредиенты:
яйца куриные — 4 шт;
картофель — 4 шт;
горбуша копченая — 400 гр;
салат айсберг — 1 шт;
сыр твердый — 150 гр;
майонез — 2 ст ложки;
соус чили сладкий — 1 ст ложка
Способ приготовления: Этот рецепт я взял у шеф повара Ивлева, который иногда делится с нами своими потрясающими открытиями. И вот теперь мы готовим мимозу только по этому рецепту: Мимоза с копченой горбушей.
Для начала ставим яйца на плиту, чтобы добиться их статуса «вкрутую».
Теперь очищаем картофель.
Его мы разделим на части и отправим в духовку, чтобы запечь.
Пока ингредиенты готовятся, нужно сделать заправку. Она будет состоять из майонеза и сладкого соуса чили.
Далее извлекаем из духовки картофель.
Его спокойно разминаем и выкладываем нижним слоем в форме, в которой будем собирать наш конструктор в виде Мимозы.
Соль и следом заправка.
Затем подготовим горбушу. Берем рыбу и делим ее на маленькие кусочки.
Разделанную горбушу выкладываем следующим слоем в форме для салата.
Салат айсберг рвем руками и помещаем также в виде еще одного слоя в салат прямо поверх горбуши.
Снова намазываем заправкой салат. А затем нужно натереть отваренные яйца, делаем это прямо вместе с желтками.
И уже поверх этого, финальным слоем, выкладываем натертый на самой мелкой терке сыр. Останется только настоять салат пару часов в холодильнике.
Спустя это время можно созывать всех любимых к столу. Этот салат точно удивит каждого и готовить его можно как на праздник, так и просто на каждый день. Приятного всем аппетита!
Время приготовления: 45 мин.