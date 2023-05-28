Рецепт: Салат «Мимоза по-новому с горбушей» — с копченой горбушей

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Ингредиенты:
яйца куриные — 4 шт;
картофель — 4 шт;
горбуша копченая — 400 гр;
салат айсберг — 1 шт;
сыр твердый — 150 гр;
майонез — 2 ст ложки;
соус чили сладкий — 1 ст ложка
Способ приготовления: Этот рецепт я взял у шеф повара Ивлева, который иногда делится с нами своими потрясающими открытиями. И вот теперь мы готовим мимозу только по этому рецепту: Мимоза с копченой горбушей.

Для начала ставим яйца на плиту, чтобы добиться их статуса «вкрутую».

Теперь очищаем картофель.

Рецепт: Салат "Мимоза по-новому с горбушей" - с копченой горбушей

Его мы разделим на части и отправим в духовку, чтобы запечь.

Рецепт: Салат "Мимоза по-новому с горбушей" - с копченой горбушей

Пока ингредиенты готовятся, нужно сделать заправку. Она будет состоять из майонеза и сладкого соуса чили.

Рецепт: Салат "Мимоза по-новому с горбушей" - с копченой горбушей

Далее извлекаем из духовки картофель.

Рецепт: Салат "Мимоза по-новому с горбушей" - с копченой горбушей

Его спокойно разминаем и выкладываем нижним слоем в форме, в которой будем собирать наш конструктор в виде Мимозы.

Рецепт: Салат "Мимоза по-новому с горбушей" - с копченой горбушей

Соль и следом заправка.

Рецепт: Салат "Мимоза по-новому с горбушей" - с копченой горбушей

Затем подготовим горбушу. Берем рыбу и делим ее на маленькие кусочки.

Рецепт: Салат "Мимоза по-новому с горбушей" - с копченой горбушей

Разделанную горбушу выкладываем следующим слоем в форме для салата.

Рецепт: Салат "Мимоза по-новому с горбушей" - с копченой горбушей

Салат айсберг рвем руками и помещаем также в виде еще одного слоя в салат прямо поверх горбуши.

Рецепт: Салат "Мимоза по-новому с горбушей" - с копченой горбушей

Снова намазываем заправкой салат. А затем нужно натереть отваренные яйца, делаем это прямо вместе с желтками.

Рецепт: Салат "Мимоза по-новому с горбушей" - с копченой горбушей

И уже поверх этого, финальным слоем, выкладываем натертый на самой мелкой терке сыр. Останется только настоять салат пару часов в холодильнике.

Рецепт: Салат "Мимоза по-новому с горбушей" - с копченой горбушей

Спустя это время можно созывать всех любимых к столу. Этот салат точно удивит каждого и готовить его можно как на праздник, так и просто на каждый день. Приятного всем аппетита!

Время приготовления: 45 мин.

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