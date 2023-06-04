Рецепт: Салат морская капуста, яйцо, крабовые палочки «Минутка» — В моем исполнении.

Ингредиенты:
морская капуста — 1 ст. л.;
куриное яйцо — 1 шт.;
крабовые палочки — 1 шт.;
огурцы свежие — 2 шт.;
масло подсолнечное — по вкусу
Способ приготовления: Морская капуста продукт весьма полезный, но с весьма специфическим вкусом. Но если «разбавить» салат ещё какими то ингредиентами то воспринимается он на порядок интересней. По крайней мере наш шестилетний внук такой салатик ест с удовольствием
Я взяла столовую ложку с приличной горкой морской капусты и добавляю минимальное количество добавок.
Для более удобного поедания салата я морскую капусту измельчаю на более короткие «ленточки».
Считаю что совершенно неважно какими кусочками нарезать крабовые палочки, яйцо и огурцы. Можно и на крупной тёрке натереть, вкусовые качества салата от этого не изменится. Огурцы я сегодня очищала от кожуры, слишком, на мой взгляд, яркий у них окрас.
Все составляющие салата выкладываю в мисочку и перемешиваю. Поливаю салат рафинированным подсолнечным маслом.
Мне хватает соли, которая содержится в морской капусте, но при желании можно ее добавить.
Если даже учитывать время, затраченное на варку яйца то все равно салат можно приготовить довольно быстро — минут 10- 12 вполне для этого достаточно.
Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.
Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.
Время приготовления: 12 мин.