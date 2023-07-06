Рецепт: Салат овощной — С оливковым маслом.

Ингредиенты:
помидоры свежие средние — 1 шт.;
перец сладкий красный — половина;
редис свежий — 2 шт.;
листья салата — 4 шт.;
масло оливковое — 1 ложка;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Всем привет!
Летом на ужин хочется чего-нибудь лёгкого. Особенно после дней, проведённых в гостях )
Вот и решила сделать себе салатик.
В холодильнике нашлись помидоры и перец сладкий. На участке нарос салат и редис.
Овощи моем. Нарезаем салат. У меня он трёх видов. Я взяла пять листочков.
Выкладываем в чашку.
Далее очередь редиса. Погода не радует. И редис растёт почему-то не очень сочным, суховатым. Но не горький.
Нарезаем кружочками.
И выкладываем в чашку.
Затем нарезаем помидор.
Отправляем туда же.
И, наконец, очередь перца.
Отправляем его к другим овощам.
Солим по вкусу.
Добавляем оливковое (можно и подсолнечное) масло.
Перемешиваем.
И можно есть. Укроп, лук, петрушку — всё это тоже можно при желании добавить. И, если хотите, огурец. Мне же вкусно и так.
Поскольку я ужинала одна, то в салатник не выкладывала.
Салат сытный, вкусный и бюджетный.
Время приготовления 15 минут.
Время приготовления: 15 мин.