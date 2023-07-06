Рецепт: Салат овощной — С оливковым маслом.

Ингредиенты:

помидоры свежие средние — 1 шт.;

перец сладкий красный — половина;

редис свежий — 2 шт.;

листья салата — 4 шт.;

масло оливковое — 1 ложка;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Всем привет!

Летом на ужин хочется чего-нибудь лёгкого. Особенно после дней, проведённых в гостях )

Вот и решила сделать себе салатик.

В холодильнике нашлись помидоры и перец сладкий. На участке нарос салат и редис.

Овощи моем. Нарезаем салат. У меня он трёх видов. Я взяла пять листочков.

Выкладываем в чашку.

Далее очередь редиса. Погода не радует. И редис растёт почему-то не очень сочным, суховатым. Но не горький.

Нарезаем кружочками.

И выкладываем в чашку.

Затем нарезаем помидор.

Отправляем туда же.

И, наконец, очередь перца.

Отправляем его к другим овощам.

Солим по вкусу.

Добавляем оливковое (можно и подсолнечное) масло.

Перемешиваем.

И можно есть. Укроп, лук, петрушку — всё это тоже можно при желании добавить. И, если хотите, огурец. Мне же вкусно и так.

Поскольку я ужинала одна, то в салатник не выкладывала.

Салат сытный, вкусный и бюджетный.

Время приготовления 15 минут.

Время приготовления: 15 мин.