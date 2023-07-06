Рецепт: Салат овощной — С оливковым маслом.

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Admin
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Ингредиенты:
помидоры свежие средние — 1 шт.;
перец сладкий красный — половина;
редис свежий — 2 шт.;
листья салата — 4 шт.;
масло оливковое — 1 ложка;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Всем привет!
Летом на ужин хочется чего-нибудь лёгкого. Особенно после дней, проведённых в гостях )
Вот и решила сделать себе салатик.
В холодильнике нашлись помидоры и перец сладкий. На участке нарос салат и редис.

Овощи моем. Нарезаем салат. У меня он трёх видов. Я взяла пять листочков.

Рецепт: Салат овощной - С оливковым маслом.

Выкладываем в чашку.

Рецепт: Салат овощной - С оливковым маслом.

Далее очередь редиса. Погода не радует. И редис растёт почему-то не очень сочным, суховатым. Но не горький.
Нарезаем кружочками.

Рецепт: Салат овощной - С оливковым маслом.

И выкладываем в чашку.

Рецепт: Салат овощной - С оливковым маслом.

Затем нарезаем помидор.

Рецепт: Салат овощной - С оливковым маслом.

Отправляем туда же.

Рецепт: Салат овощной - С оливковым маслом.

И, наконец, очередь перца.

Рецепт: Салат овощной - С оливковым маслом.

Рецепт: Салат овощной - С оливковым маслом.

Отправляем его к другим овощам.

Рецепт: Салат овощной - С оливковым маслом.

Солим по вкусу.

Рецепт: Салат овощной - С оливковым маслом.

Добавляем оливковое (можно и подсолнечное) масло.

Рецепт: Салат овощной - С оливковым маслом.

Перемешиваем.

Рецепт: Салат овощной - С оливковым маслом.

И можно есть. Укроп, лук, петрушку — всё это тоже можно при желании добавить. И, если хотите, огурец. Мне же вкусно и так.
Поскольку я ужинала одна, то в салатник не выкладывала.
Салат сытный, вкусный и бюджетный.
Время приготовления 15 минут.

Время приготовления: 15 мин.

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