Рецепт: Салат «Рыбки в пруду» — со шпротами

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Ингредиенты:
яйца куриные — 3 шт;
морковь отварная средняя — 2 шт;
зеленый горошек консервированный — 200 грамм;
сыр твердых сортов — 150 грамм;
лук репчатый (крупный) — 1 шт;
шпроты в масле — 2 баночки;
майонез — по вкусу;
огурчики маринованные небольшого размера — 5 штук
Способ приготовления: Привет всем!
К посиделкам с подругами я решила приготовить салат, увиденный на сайте и сохранённый в закладках.
Получился он у меня может и не совсем красивым, но зато вкусным.
Итак, нам понадобятся яйца, варёная морковь, баночка зелёного горошка, шпроты
Яйца нарезаем при помощи яйцерезки.

Заранее отвариваем морковь, даём ей остыть.

Рецепт: Салат "Рыбки в пруду" - со шпротами

Натираем её на крупной тёрке.

Рецепт: Салат "Рыбки в пруду" - со шпротами

Высыпаем всё в миску, добавляем горошек.

Рецепт: Салат "Рыбки в пруду" - со шпротами

Шпроты разминаем вилкой.

Рецепт: Салат "Рыбки в пруду" - со шпротами

Выкладываем в миску.

Рецепт: Салат "Рыбки в пруду" - со шпротами

Натираем на тёрке сыр.

Рецепт: Салат "Рыбки в пруду" - со шпротами

Добавляем к другим ингредиентам.

Рецепт: Салат "Рыбки в пруду" - со шпротами

Нарезаем репчатый лук.

Рецепт: Салат "Рыбки в пруду" - со шпротами

Высыпаем в миску.

Рецепт: Салат "Рыбки в пруду" - со шпротами

Теперь дело за огурчиками.

Рецепт: Салат "Рыбки в пруду" - со шпротами

Нарезаем их. И также отправляем в миску.

Рецепт: Салат "Рыбки в пруду" - со шпротами

Остаётся добавить майонез.

Рецепт: Салат "Рыбки в пруду" - со шпротами

И всё как следует перемешать.

Рецепт: Салат "Рыбки в пруду" - со шпротами

Остаётся выложить в салатник, украсить рыбками и подавать на стол.

Рецепт: Салат "Рыбки в пруду" - со шпротами

В салатник вошёл не весь салат. Доедали на завтра. Но выглядит уже попроще.

Рецепт: Салат "Рыбки в пруду" - со шпротами

Салат понравился всем. Я сама впервые смешивала ингредиенты таким образом, но получается вкусно.
Пробуйте. Приятного аппетита!!!
Время, затраченное на приготовление 30 минут. Морковь и яйца варила заранее.

Время приготовления: 30 мин.

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