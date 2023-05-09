Рецепт: Салат «Рыбки в пруду» — со шпротами

Ингредиенты:

яйца куриные — 3 шт;

морковь отварная средняя — 2 шт;

зеленый горошек консервированный — 200 грамм;

сыр твердых сортов — 150 грамм;

лук репчатый (крупный) — 1 шт;

шпроты в масле — 2 баночки;

майонез — по вкусу;

огурчики маринованные небольшого размера — 5 штук

Способ приготовления: Привет всем!

К посиделкам с подругами я решила приготовить салат, увиденный на сайте и сохранённый в закладках.

Получился он у меня может и не совсем красивым, но зато вкусным.

Итак, нам понадобятся яйца, варёная морковь, баночка зелёного горошка, шпроты

Яйца нарезаем при помощи яйцерезки.

Заранее отвариваем морковь, даём ей остыть.

Натираем её на крупной тёрке.

Высыпаем всё в миску, добавляем горошек.

Шпроты разминаем вилкой.

Выкладываем в миску.

Натираем на тёрке сыр.

Добавляем к другим ингредиентам.

Нарезаем репчатый лук.

Высыпаем в миску.

Теперь дело за огурчиками.

Нарезаем их. И также отправляем в миску.

Остаётся добавить майонез.

И всё как следует перемешать.

Остаётся выложить в салатник, украсить рыбками и подавать на стол.

В салатник вошёл не весь салат. Доедали на завтра. Но выглядит уже попроще.

Салат понравился всем. Я сама впервые смешивала ингредиенты таким образом, но получается вкусно.

Пробуйте. Приятного аппетита!!!

Время, затраченное на приготовление 30 минут. Морковь и яйца варила заранее.

Время приготовления: 30 мин.