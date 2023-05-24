Рецепт: Салат с брынзой — С листьями салата.

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Ингредиенты:
филе куриное — 100 гр.;
листья салата — 150 гр.;
огурец свежий небольшой — 2 шт.;
сыр брынза — 100 гр.;
сметана 15% — 4 ст.л;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Всех приветствую на моей странице. Сегодня лёгкий, летний и очень простой в приготовлении салат. В первую очередь отвариваем куриное филе до готовности.
Далее остужаем и нарезаем на небольшие кубики.

Рецепт: Салат с брынзой - С листьями салата.

Далее промываем листья салата и шинкуем произвольно.

Рецепт: Салат с брынзой - С листьями салата.

Следующий ингредиент это огурец, в этот раз я нарезала полукольцами.

Рецепт: Салат с брынзой - С листьями салата.

В последнюю очередь добавляем сыр брынза

Рецепт: Салат с брынзой - С листьями салата.

Перемешиваем и для пикантности вкуса отправляем в салат зелень. У меня это замороженный зелёный лук и укроп.

Рецепт: Салат с брынзой - С листьями салата.

Затем добавляем соль и сметану, тщательно перемешиваем.
Наш салатик готов.

Рецепт: Салат с брынзой - С листьями салата.

Несмотря на минимум ингредиентов, салат получится очень сытным.
Приятного аппетита, друзья ❤️

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.

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