Рецепт: Салат с брынзой — С листьями салата.

Ингредиенты:

филе куриное — 100 гр.;

листья салата — 150 гр.;

огурец свежий небольшой — 2 шт.;

сыр брынза — 100 гр.;

сметана 15% — 4 ст.л;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Всех приветствую на моей странице. Сегодня лёгкий, летний и очень простой в приготовлении салат. В первую очередь отвариваем куриное филе до готовности.

Далее остужаем и нарезаем на небольшие кубики.

Далее промываем листья салата и шинкуем произвольно.

Следующий ингредиент это огурец, в этот раз я нарезала полукольцами.

В последнюю очередь добавляем сыр брынза

Перемешиваем и для пикантности вкуса отправляем в салат зелень. У меня это замороженный зелёный лук и укроп.

Затем добавляем соль и сметану, тщательно перемешиваем.

Наш салатик готов.

Несмотря на минимум ингредиентов, салат получится очень сытным.

Приятного аппетита, друзья ❤️

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.