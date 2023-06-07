Рецепт: Салат с капустой кольраби — с кукурузой и сметанной заправкой

Ингредиенты:
капуста кольраби — 300 г;
огурцы свежие — 300 г;
кукуруза консервированная — 150 г;
сметана 15% — 4 ст.л.;
майонез — 2 ст.л.;
сок лимона — 2 ч.л.;
чеснок сушеный — 0.5 ч.л.;
сушеный орегано — щепотка;
базилик сушеный — щепотка;
перец черный молотый — по вкусу;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Предлагаю приготовить вкусный, сочный и ароматный салат.
Для нашего салата сначала приготовим заправку и оставим ее на некоторое время, чтобы пряности «раскрылись».
В миску кладем сметану, майонез, выдавливаем лимонный сок и всыпаем пряности(их количество регулируйте по своему вкусу). По желанию можно еще добавить красный молотый острый перец, если хочется салат сделать поострее.
Перемешиваем все ингредиенты до однородной консистенции и пока оставляем.
Кольраби очищаем и натираем на крупной терке(или на терке для моркови по корейски). Капусту я не отжимаю, нам нравится посочнее салат, но можно и отжать.
Огурцы разрезаем на четыре части и нарезаем не толстыми ломтиками, отправляем их в миску с капустой.
С кукурузы сливаем всю жидкость и кладем её к овощам.
Солим салат по вкусу и добавляем заправку. Можно по желанию еще нарезать в салат свежую зелень укропа, петрушки или зеленый лук, но на мой взгляд они перебьют вкус сушеных пряностей, поэтому я не добавляю.
Тщательно перемешиваем все ингредиенты нашего салата.
Дайте салату постоять минут 15-20 в холодильнике, а спустя это время можно его подавать к столу. Такой салат можно есть, как самостоятельное блюдо, так и подать с любым мясом и гарниром.
Приятного Вам аппетита!
Время приготовления: 40 мин.