Рецепт: Салат с капустой кольраби — с кукурузой и сметанной заправкой

Ингредиенты:

капуста кольраби — 300 г;

огурцы свежие — 300 г;

кукуруза консервированная — 150 г;

сметана 15% — 4 ст.л.;

майонез — 2 ст.л.;

сок лимона — 2 ч.л.;

чеснок сушеный — 0.5 ч.л.;

сушеный орегано — щепотка;

базилик сушеный — щепотка;

перец черный молотый — по вкусу;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Предлагаю приготовить вкусный, сочный и ароматный салат.

Для нашего салата сначала приготовим заправку и оставим ее на некоторое время, чтобы пряности «раскрылись».

В миску кладем сметану, майонез, выдавливаем лимонный сок и всыпаем пряности(их количество регулируйте по своему вкусу). По желанию можно еще добавить красный молотый острый перец, если хочется салат сделать поострее.

Перемешиваем все ингредиенты до однородной консистенции и пока оставляем.

Кольраби очищаем и натираем на крупной терке(или на терке для моркови по корейски). Капусту я не отжимаю, нам нравится посочнее салат, но можно и отжать.

Огурцы разрезаем на четыре части и нарезаем не толстыми ломтиками, отправляем их в миску с капустой.

С кукурузы сливаем всю жидкость и кладем её к овощам.

Солим салат по вкусу и добавляем заправку. Можно по желанию еще нарезать в салат свежую зелень укропа, петрушки или зеленый лук, но на мой взгляд они перебьют вкус сушеных пряностей, поэтому я не добавляю.

Тщательно перемешиваем все ингредиенты нашего салата.

Дайте салату постоять минут 15-20 в холодильнике, а спустя это время можно его подавать к столу. Такой салат можно есть, как самостоятельное блюдо, так и подать с любым мясом и гарниром.

Приятного Вам аппетита!

Время приготовления: 40 мин.