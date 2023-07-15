Рецепт: Салат с капустой, огурцами — И кукурузой

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 500 гр;

свежий огурец — 1 шт;

лук репчатый — 1 шт;

кукуруза консервированная — 100 гр;

майонез — 50 гр;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Лето в разгаре, но овощи ещё зреют не у всех, а продажи ещё достаточно дорогие. Я рекомендую бюджетный салатик, витаминный и в то же время очень простой.

Основа — капуста. Шинкуем столько, сколько надо по желанию.

Огурчик нужен всего один, самый не большой, но в салате он заиграет «первую скрипку»

Лук я взяла для рецепта репчатый, но это скорее зимний вариант, а если есть зеленый лук — это ещё лучше

Осталось добавить кукурузу и майонез, ну или сметану, кому как нравится. Солим по вкусу и — готово!

Огурец даёт аромат, кукуруза и майонез — сытость, а капуста вроде и не при чем, просто создаёт массу))

Если заправить нежирным йогуртом, то салат и вовсе сойдет за диетический, но он очень вкусный, богатый клетчаткой и очень полезный. При желании можно разнообразить зеленью. Вообще вариантов много. А мне нравится, что небольшой огурчик создает иллюзию крутого салата с ароматом и вкусом, а на самом деле — голимая капуста))

Это не дорого, нарядно и хорошо для стола в любое время.

Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 5 руб.