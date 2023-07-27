Рецепт: Салат с капустой, огурцами — С болгарским перцем и зеленью.

Ингредиенты:
капуста белокочанная — 300 гр.;
огурцы — 2 шт.;
укроп — по вкусу;
лук зеленый — по вкусу;
перец болгарский — 1 шт.;
соль — по вкусу;
сметана — по вкусу
Способ приготовления: Салат с капустой, огурцами замечательный летний вариант. Продукты доступные, готовится быстро. А уж для тех, кто хотя бы пытается похудеть, просто спасенье!
Понадобится немного капусты (конечно смотря какие объемы делать), перец болгарский, огурчики зеленые, зелень. У меня укроп и зеленый лук. А также соль и по желанию сметана, майонез или масло подсолнечное.
Начала с капусты. Нашинковала, забросила в салатницу.
Затем резанула лучок с укропом.
Покрошила два совсем небольших огурчика.
Затем перец болгарский порезала.
Посолила по вкусу и перемешала.
Заправила сметаной.
И почему я раньше не делала такой салат?!
Вкусно, быстро и полезно. Продукты добавляла произвольное количество. На ваше усмотрение и желание. Мне кажется, можно было чеснока добавить.
Для перекуса и на легкий ужин прекрасный вариант.
Время приготовления: 7 мин.