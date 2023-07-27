Рецепт: Салат с капустой, огурцами — С болгарским перцем и зеленью.

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 300 гр.;

огурцы — 2 шт.;

укроп — по вкусу;

лук зеленый — по вкусу;

перец болгарский — 1 шт.;

соль — по вкусу;

сметана — по вкусу

Способ приготовления: Салат с капустой, огурцами замечательный летний вариант. Продукты доступные, готовится быстро. А уж для тех, кто хотя бы пытается похудеть, просто спасенье!

Понадобится немного капусты (конечно смотря какие объемы делать), перец болгарский, огурчики зеленые, зелень. У меня укроп и зеленый лук. А также соль и по желанию сметана, майонез или масло подсолнечное.

Начала с капусты. Нашинковала, забросила в салатницу.

Затем резанула лучок с укропом.

Покрошила два совсем небольших огурчика.

Затем перец болгарский порезала.

Посолила по вкусу и перемешала.

Заправила сметаной.

И почему я раньше не делала такой салат?!

Вкусно, быстро и полезно. Продукты добавляла произвольное количество. На ваше усмотрение и желание. Мне кажется, можно было чеснока добавить.

Для перекуса и на легкий ужин прекрасный вариант.

Время приготовления: 7 мин.