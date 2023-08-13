Рецепт: Салат с консервированной сайрой — и маринованными огурцами

Ингредиенты:

картофель — 150 г;

рыбные консервы сайра тихоокеанская — 200 г;

огурцы маринованные — 150 г;

консервированный зеленый горошек — 200 г;

яйца — 2 шт.;

репчатый лук — 50 г;

майонез — 50 г

Способ приготовления: Всем добрый день!

Предлагаю вам очень вкусный и питательный салат с консервированной сайрой в масле. Принцип приготовления такого салата такой же, как и у салата «Оливье». Только здесь вместо колбасы или мяса используются рыбные консервы.

Приготовление

Подготовьте все ингредиенты. Сварите картофель, сварите вкрутую яйца.

Картофель, яйца и огурцы нарежьте кубиками.

Мелко нарежьте репчатый лук.

Рыбу выньте из банки. Удалите косточки, поломайте на более мелкие кусочки.

Сложите все ингредиенты в глубокий салатник.

Добавьте зелёный горошек.

Соль не добавляйте, так как соли в продуктах достаточно.

Заправьте салат майонезом.

Перемешайте.

Салат готов!

Попробуйте, очень вкусно!

Видео:

Время приготовления: 40 мин.