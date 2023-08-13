Рецепт: Салат с консервированной сайрой — и маринованными огурцами

Ингредиенты:
картофель — 150 г;
рыбные консервы сайра тихоокеанская — 200 г;
огурцы маринованные — 150 г;
консервированный зеленый горошек — 200 г;
яйца — 2 шт.;
репчатый лук — 50 г;
майонез — 50 г
Способ приготовления: Всем добрый день!
Предлагаю вам очень вкусный и питательный салат с консервированной сайрой в масле. Принцип приготовления такого салата такой же, как и у салата «Оливье». Только здесь вместо колбасы или мяса используются рыбные консервы.
Приготовление
Подготовьте все ингредиенты. Сварите картофель, сварите вкрутую яйца.
Картофель, яйца и огурцы нарежьте кубиками.
Мелко нарежьте репчатый лук.
Рыбу выньте из банки. Удалите косточки, поломайте на более мелкие кусочки.
Сложите все ингредиенты в глубокий салатник.
Добавьте зелёный горошек.
Соль не добавляйте, так как соли в продуктах достаточно.
Заправьте салат майонезом.
Перемешайте.
Салат готов!
Попробуйте, очень вкусно!
Видео:
Время приготовления: 40 мин.