Рецепт: Салат с крабовым мясом и зеленым луком — С добавлением яйца

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Admin
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Ингредиенты:
крабовое мясо — 200 гр;
яйцо куриное сваренное вкрутую — 4 шт;
лук зеленый — небольшой пучок;
майонез легкий — по вкусу
Способ приготовления: Всем привет!
Иногда салатик можно приготовить из того, что есть в холодильнике. Например, когда нежданные гости на пороге )
В моей семье все обожают Салат «Любимый» с крабовыми палочками.
Можно его разнообразить Салат из крабовых палочек с кукурузой и яйцом.
Но в наличии у меня были не все ингредиенты.
Итак, нам понадобится упаковка крабового мяса. Нарезаем мясо кусочками. Форма значения не имеет.

Далее нарезаем яйцо.

Рецепт: Салат с крабовым мясом и зеленым луком - С добавлением яйца

Нарезанные продукты выкладываем в салатник.

Рецепт: Салат с крабовым мясом и зеленым луком - С добавлением яйца

Получается достаточное количество.

Рецепт: Салат с крабовым мясом и зеленым луком - С добавлением яйца

Затем нарезаем зелёный лук.

Рецепт: Салат с крабовым мясом и зеленым луком - С добавлением яйца

Выкладываем его в салатник.

Рецепт: Салат с крабовым мясом и зеленым луком - С добавлением яйца

Остаётся добавить майонез. Тут уже ваш выбор, какой именно и сколько. У меня сметанный. Добавила две столовые ложки.

Рецепт: Салат с крабовым мясом и зеленым луком - С добавлением яйца

Тщательно перемешиваем. И вуаля! Можно подавать на стол.

Рецепт: Салат с крабовым мясом и зеленым луком - С добавлением яйца

Получается очень вкусно. Желающие могут добавить чёрный перец.
Салат достаточно бюджетный. 4 яйца — это максимум 40 рублей. Лук со своего участка. И упаковка крабового мяса. Цена в разных местах разная. Общая стоимость салата не более двухсот рублей. Готовится быстро. Я затратила 15 минут, не считая варки яиц.
Хватило досыта на троих.
Пробуйте. Приятного аппетита!!!
Такой вариант может иногда выручить.

Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 70 руб.

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