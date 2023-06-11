Рецепт: Салат с крабовым мясом и зеленым луком — С добавлением яйца

Ингредиенты:

крабовое мясо — 200 гр;

яйцо куриное сваренное вкрутую — 4 шт;

лук зеленый — небольшой пучок;

майонез легкий — по вкусу

Способ приготовления: Всем привет!

Иногда салатик можно приготовить из того, что есть в холодильнике. Например, когда нежданные гости на пороге )

В моей семье все обожают Салат «Любимый» с крабовыми палочками.

Можно его разнообразить Салат из крабовых палочек с кукурузой и яйцом.

Но в наличии у меня были не все ингредиенты.

Итак, нам понадобится упаковка крабового мяса. Нарезаем мясо кусочками. Форма значения не имеет.

Далее нарезаем яйцо.

Нарезанные продукты выкладываем в салатник.

Получается достаточное количество.

Затем нарезаем зелёный лук.

Выкладываем его в салатник.

Остаётся добавить майонез. Тут уже ваш выбор, какой именно и сколько. У меня сметанный. Добавила две столовые ложки.

Тщательно перемешиваем. И вуаля! Можно подавать на стол.

Получается очень вкусно. Желающие могут добавить чёрный перец.

Салат достаточно бюджетный. 4 яйца — это максимум 40 рублей. Лук со своего участка. И упаковка крабового мяса. Цена в разных местах разная. Общая стоимость салата не более двухсот рублей. Готовится быстро. Я затратила 15 минут, не считая варки яиц.

Хватило досыта на троих.

Пробуйте. Приятного аппетита!!!

Такой вариант может иногда выручить.

Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 70 руб.