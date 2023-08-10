Рецепт: Салат с крабовыми палочками — и ветчиной

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Ингредиенты:
крабовые палочки — 1 уп;
томаты — 1-2 шт;
огурцы свежие — 1-2 шт;
ветчина — 200 гр;
кукуруза консервированная — 1 банка;
майонез — по вкусу
Способ приготовления: Очень люблю крабовые палочки. Часто готовим с сыночком салат с крабовым мясом. Но традиционный вариант салат мне надоел уже очень давно. Мне никогда не нравился салат с крабовый с рисом. Такой вариант я вообще не готовлю, всегда готовила без риса. Потом начала пробовать разные варианты, сначала убрала яйца и добавила свежий огурец. Другой вариант у меня был с сыром и кериешками. Кстати, такой вариант есть на моей страничке. Сегодня хочу поделиться еще одним интересным вариантом, такой вариант мне больше пришелся по вкусу.

Крабовые палочки нарезаю пластинками или соломкой.

Помидоры хорошо мою, обсушиваю полотенцем и нарезаю соломкой или дольками.

Рецепт: Салат с крабовыми палочками - и ветчиной

Мякоть из помидора можно выбрать, чтобы салат не получился водянистым. Огурцы промываю, обсушиваю полотенцем и нарезаю соломкой.

Рецепт: Салат с крабовыми палочками - и ветчиной

Затем беру ветчину, можно взять любую колбасу, и таким же образом нарезаю, то есть соломкой.

Рецепт: Салат с крабовыми палочками - и ветчиной

Соединяю все нарезанные ингредиенты в салатнике и добавляю консервированную кукурузу.

Рецепт: Салат с крабовыми палочками - и ветчиной

Последний ингредиент это майонез, добавляю по вкусу, перемешиваю и наслаждаюсь.

Рецепт: Салат с крабовыми палочками - и ветчиной

Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 200 руб.

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