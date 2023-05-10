Рецепт: Салат с курицей «Снежинка» — с ананасами

Ингредиенты:

куриная грудка отварная — 1 шт;

сыр твердый — 200 гр;

яйца куриные — 3 шт;

ананасы консервированные — 250 гр;

майонез оливковый — по вкусу

Способ приготовления: Всем привет!

Рецепт этого салата я давненько увидела на просторах Интернета. Как назывался, не помню. Поэтому название «Снежинка» дано ему мной.

Первый раз готовила на Новый год, второй — на День рождения.

Для приготовления салата нам понадобятся: куриная грудка, варёное куриное яйцо, сыр и консервированный ананас.

Куриную грудку отвариваем заранее в подсоленной воде и охлаждаем. Заранее отвариваем и яйца.

Убираем кожу, отделяем от костей и разбираем по волокнам.

Выкладываем в миску.

Твёрдый сыр натираем на тёрке.

Тёртый сыр высыпаем в миску.

Яйца очищаем (здесь для двух салатов).

Для измельчения яиц я использую яйцерезку.

Это очень удобно.

Нарезаем и отправляем в отправляем в миску.

Остаётся нарезать консервированные ананасы.

Отправляем их в миску к остальным ингредиентам.

Теперь остаётся добавить майонез.

Достаточно 2-3 столовые ложки.

Теперь тщательно перемешиваем.

Салат готов. Можно выкладывать в салатник и подавать на стол.

Это салат на новогоднем столе. Рядом Форель запеченная в фольге.

А это в День рождения. Здесь же и другой салат — «Рыбки в пруду».

Уходит салат на Ура. Очень вкусный и сытный. Ананасы придают салатику пикантность.

Пробуйте, оценивайте. Приятного аппетита!

Для готовки достаточно тридцати минут. При условии, что отварено всё заранее.

Удачи всем!!!

Время приготовления: 30 мин.