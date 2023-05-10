Рецепт: Салат с курицей «Снежинка» — с ананасами

Ингредиенты:
куриная грудка отварная — 1 шт;
сыр твердый — 200 гр;
яйца куриные — 3 шт;
ананасы консервированные — 250 гр;
майонез оливковый — по вкусу
Способ приготовления: Всем привет!
Рецепт этого салата я давненько увидела на просторах Интернета. Как назывался, не помню. Поэтому название «Снежинка» дано ему мной.
Первый раз готовила на Новый год, второй — на День рождения.
Для приготовления салата нам понадобятся: куриная грудка, варёное куриное яйцо, сыр и консервированный ананас.
Куриную грудку отвариваем заранее в подсоленной воде и охлаждаем. Заранее отвариваем и яйца.
Убираем кожу, отделяем от костей и разбираем по волокнам.
Выкладываем в миску.
Твёрдый сыр натираем на тёрке.
Тёртый сыр высыпаем в миску.
Яйца очищаем (здесь для двух салатов).
Для измельчения яиц я использую яйцерезку.
Это очень удобно.
Нарезаем и отправляем в отправляем в миску.
Остаётся нарезать консервированные ананасы.
Отправляем их в миску к остальным ингредиентам.
Теперь остаётся добавить майонез.
Достаточно 2-3 столовые ложки.
Теперь тщательно перемешиваем.
Салат готов. Можно выкладывать в салатник и подавать на стол.
Это салат на новогоднем столе. Рядом Форель запеченная в фольге.
А это в День рождения. Здесь же и другой салат — «Рыбки в пруду».
Уходит салат на Ура. Очень вкусный и сытный. Ананасы придают салатику пикантность.
Пробуйте, оценивайте. Приятного аппетита!
Для готовки достаточно тридцати минут. При условии, что отварено всё заранее.
Удачи всем!!!
Время приготовления: 30 мин.