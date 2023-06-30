Рецепт: Салат с руколой — С фетаксой, оливками, огурцом и лимонным соком

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Ингредиенты:
руккола — 300 г;
свежие огруцы — 150 г;
томаты — 150 г;
соль адыгейская — по вкусу;
оливки черные без косточки — 75 г;
репчатый лук — 50 г;
фетакса — 125 г;
масло оливковое — 2 ст л;
сок лимона — 2 ст л
Способ приготовления: Руккола стала неотъемлемой частью нашего семейного рациона после того, как у мамы в саду это чудесное растение самораспространилось)). Теперь все друзья, знакомые и соседи в полной мере могут оценить вкусовые качества и пользу прекрасного растения практически круглый год)).

Салат, с которым хочу познакомить, готовить быстро, просто. А ингредиенты можно менять по своему усмотрению.

«Подушкой» или основой блюда становится прекрасная руккола. Лучше срывать молодые листики. Хотя, положа руку на сердце, мне зрелая и кожистая руккола нравится больше. Она такая яркая и «осмысленная», что просто вау)).

Промываем пряное растение и распределяем листочки по всему блюду равномерно. Если листики слишком длинные, стоит их порезать, это облегчит возможность подачи.

Рецепт: Салат с руколой - С фетаксой, оливками, огурцом и лимонным соком

Огурцы предпочитаю нарезать кружочками. Это не принципиально. Предполагаю, что соломкой тоже хорошо будет смотреться. Форма в данном случае выбирается сценаристом)).

Рецепт: Салат с руколой - С фетаксой, оливками, огурцом и лимонным соком

Свежие помидоры нарезаю ломтиками. Можно пластинками, кубиками. Или как вашей душе угодно. Главное, чтобы нравилось)). Помидор попался невероятно сладким и ароматным, за что ему огромное спасибо!

Рецепт: Салат с руколой - С фетаксой, оливками, огурцом и лимонным соком

Немного оливок без косточек. Предпочитаю оливки вяленые с косточкой, но в этот раз было принято решение использовать маринованные оливки. Если оливки используются вяленый, блюдо выигрывает.

Рецепт: Салат с руколой - С фетаксой, оливками, огурцом и лимонным соком

Репчатый лук нашинкован полукольцами. Предварительно попробовала, не слишком острый. Красивее смотрится красный лук, он слишком яркий для этого салата, если использовать красный лук, то стоит его предварительно вымочить в воде с солью в течение часа. Иначе перебьет другие ингредиенты.

Рецепт: Салат с руколой - С фетаксой, оливками, огурцом и лимонным соком

Фетаксу можно заменить на «Адыгейский» сыр. Или вообще использовать любой, какой есть в наличие. Этот салат подразумевает широкое поле для творчества). Можете делать, что хотите. Я уверена, что и мягкий сыр с голубой или белой плесенью прекрасно впишутся в контекст блюда. Кубики имеют высоту примерно полтора сантиметра. Можно нарезать крупнее. На ваше усмотрение. Как сказала один великий человек: «Каждый пишет, как он слышит!» Я бы перефразировала: «Каждый пишет, как он видит!»)), если вам красиво и вкусно, например, крупно порезанный сыр, то почему бы и ДА)))!

Приправляем салат адыгейской солью. Можно простой, адыгейская в своем составе содержит пряные травы, а помидор дает сок и «женится» с пряностями начиная пропитывать все ингредиенты своим солнечным ароматом. Всегда думаю, чем так привлекает меня эта соль. Предполагаю, что «первая скрипка» все же за чабером. Он дает тонкий и удивительный аромат. А чеснок, жгучий перец, кориандр и укроп поддерживают эту прекрасную мелодию, делающую блюдо более радостным)).

Рецепт: Салат с руколой - С фетаксой, оливками, огурцом и лимонным соком

Растительное масло выбираю по настроению. Сегодня — оливковое. Можно использовать любое, какое есть. Или какое вам больше нравится.

Рецепт: Салат с руколой - С фетаксой, оливками, огурцом и лимонным соком

Сок лимона придаст аромат цитруса и немного усилит восприятие сладкого помидора, пряной рукколы и острого лука. Можно сок лимона заменить на сок лайма. И даже апельсина. От этого просто сдвинется акцент салата. Будет только лучше)).

Рецепт: Салат с руколой - С фетаксой, оливками, огурцом и лимонным соком

Салат готов! Подаем к столу. Можно дать охладиться в течение пятнадцати минут. За это время блюдо наполнятся энергией и ароматами всех компонентов и зазвучит в полную силу)).

Приятного аппетита!!!

Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 215 руб.

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