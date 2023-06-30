Рецепт: Салат с руколой — С фетаксой, оливками, огурцом и лимонным соком

Ингредиенты:

руккола — 300 г;

свежие огруцы — 150 г;

томаты — 150 г;

соль адыгейская — по вкусу;

оливки черные без косточки — 75 г;

репчатый лук — 50 г;

фетакса — 125 г;

масло оливковое — 2 ст л;

сок лимона — 2 ст л

Способ приготовления: Руккола стала неотъемлемой частью нашего семейного рациона после того, как у мамы в саду это чудесное растение самораспространилось)). Теперь все друзья, знакомые и соседи в полной мере могут оценить вкусовые качества и пользу прекрасного растения практически круглый год)).

Салат, с которым хочу познакомить, готовить быстро, просто. А ингредиенты можно менять по своему усмотрению.

«Подушкой» или основой блюда становится прекрасная руккола. Лучше срывать молодые листики. Хотя, положа руку на сердце, мне зрелая и кожистая руккола нравится больше. Она такая яркая и «осмысленная», что просто вау)).

Промываем пряное растение и распределяем листочки по всему блюду равномерно. Если листики слишком длинные, стоит их порезать, это облегчит возможность подачи.

Огурцы предпочитаю нарезать кружочками. Это не принципиально. Предполагаю, что соломкой тоже хорошо будет смотреться. Форма в данном случае выбирается сценаристом)).

Свежие помидоры нарезаю ломтиками. Можно пластинками, кубиками. Или как вашей душе угодно. Главное, чтобы нравилось)). Помидор попался невероятно сладким и ароматным, за что ему огромное спасибо!

Немного оливок без косточек. Предпочитаю оливки вяленые с косточкой, но в этот раз было принято решение использовать маринованные оливки. Если оливки используются вяленый, блюдо выигрывает.

Репчатый лук нашинкован полукольцами. Предварительно попробовала, не слишком острый. Красивее смотрится красный лук, он слишком яркий для этого салата, если использовать красный лук, то стоит его предварительно вымочить в воде с солью в течение часа. Иначе перебьет другие ингредиенты.

Фетаксу можно заменить на «Адыгейский» сыр. Или вообще использовать любой, какой есть в наличие. Этот салат подразумевает широкое поле для творчества). Можете делать, что хотите. Я уверена, что и мягкий сыр с голубой или белой плесенью прекрасно впишутся в контекст блюда. Кубики имеют высоту примерно полтора сантиметра. Можно нарезать крупнее. На ваше усмотрение. Как сказала один великий человек: «Каждый пишет, как он слышит!» Я бы перефразировала: «Каждый пишет, как он видит!»)), если вам красиво и вкусно, например, крупно порезанный сыр, то почему бы и ДА)))!

Приправляем салат адыгейской солью. Можно простой, адыгейская в своем составе содержит пряные травы, а помидор дает сок и «женится» с пряностями начиная пропитывать все ингредиенты своим солнечным ароматом. Всегда думаю, чем так привлекает меня эта соль. Предполагаю, что «первая скрипка» все же за чабером. Он дает тонкий и удивительный аромат. А чеснок, жгучий перец, кориандр и укроп поддерживают эту прекрасную мелодию, делающую блюдо более радостным)).

Растительное масло выбираю по настроению. Сегодня — оливковое. Можно использовать любое, какое есть. Или какое вам больше нравится.

Сок лимона придаст аромат цитруса и немного усилит восприятие сладкого помидора, пряной рукколы и острого лука. Можно сок лимона заменить на сок лайма. И даже апельсина. От этого просто сдвинется акцент салата. Будет только лучше)).

Салат готов! Подаем к столу. Можно дать охладиться в течение пятнадцати минут. За это время блюдо наполнятся энергией и ароматами всех компонентов и зазвучит в полную силу)).

Приятного аппетита!!!

Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 215 руб.