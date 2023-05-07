Рецепт: Салат «Салют» с сухариками — С морковью по-корейски и кукурузкой

Ингредиенты:

куриное филе варено-копченое — 1 шт.;

кукуруза консервированная — 1 треть банки;

морковь по-корейски — 5 ст. л.;

майонез — по вкусу;

сухарики из бородинского хлеба домашние — по вкусу

Способ приготовления: Сегодня хочу всем предложить легкий и вкусный салат «Салют» с домашними сухариками. Можно использовать и покупные сухарики, конечно, если не хочется возиться. Однако с домашними сухариками этот салат получается вкуснее. Готовиться это блюдо просто мгновенно. Для приготовления салата, я беру куриное филе варено-копченое и нарезаю его соломкой.

Далее идет черед кукурузы консервированной. Я добавляю треть баночки, но можно добавить и больше, если очень любите кукурузу в салатах.

И еще один интересный ингредиент, который придаст этому салату пикантность — это морковь по-корейски. У меня морковь домашнего приготовления, но можно купить и готовую. Добавляю в салат пять столовых ложек с верхом.

Теперь все ингредиенты нужно сдобрить майонезом и хорошо перемешать.

Я добавляю немного майонеза, иначе салат будет слишком сочным и сухарики слишком размокнут, но это можно регулировать по своему вкусу. Сверху, перед подачей, салатик нужно посыпать сухариками из бородинского хлеба и перемешать. Наслаждайтесь!) Получается очень вкусно.

Если не знаете, как готовить сухарики, то все очень просто. Хлебушек нужно нарезать маленькими кубиками и просто подсушить на сковороде, помешивая, до нужной «хрусткости». Ни масла, ни специй я не добавляю.

Время приготовления: 10 мин. Примерная стоимость порции: 150 руб.