Рецепт: Салат со свежими огурцами, зеленым горошком и куриным филе — с сухариками

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Ингредиенты:
куриное филе варено- копченое — 1 шт.;
огурцы свежие — 2 шт.;
зеленый горошек — 1 банка;
сухарики из черного хлеба — по вкусу;
майонез — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу
Способ приготовления: Привет, всем! Продолжаю серию салатиков с сухариками из разряда «быстро и вкусно»!
Я уже выставляла рецепт салатика с сухариками и морковью по-корейски. А сегодня предлагаю не менее вкусный и свежий салат, который отлично подойдёт для ужина. Он разнообразит ваше меню. Его можно также подать в качестве закуски на праздничный стол.

Итак, мне понадобится куриное филе варено-копченое.

Рецепт: Салат со свежими огурцами, зеленым горошком и куриным филе - с сухариками

Его нарежем соломкой.

Рецепт: Салат со свежими огурцами, зеленым горошком и куриным филе - с сухариками

Отправим в миску.

Рецепт: Салат со свежими огурцами, зеленым горошком и куриным филе - с сухариками

Откроем баночку зелёного горошка.

Рецепт: Салат со свежими огурцами, зеленым горошком и куриным филе - с сухариками

Горошек высыпем в миску с куриным филе.

Вымоем два свежих огурчика и обсушим их.

Рецепт: Салат со свежими огурцами, зеленым горошком и куриным филе - с сухариками

Огурцы нарежем также соломкой.

Рецепт: Салат со свежими огурцами, зеленым горошком и куриным филе - с сухариками

Добавим их к нарезанному куриному филе и зелёному горошку.

Рецепт: Салат со свежими огурцами, зеленым горошком и куриным филе - с сухариками

Пока отставим салат в сторону и займёмся сухариками. Возьмём два куска черного хлеба.

Рецепт: Салат со свежими огурцами, зеленым горошком и куриным филе - с сухариками

Нарежем хлеб вначале брусочками.

Рецепт: Салат со свежими огурцами, зеленым горошком и куриным филе - с сухариками

А затем маленькими кубиками со стороной один на один сантиметр.

Рецепт: Салат со свежими огурцами, зеленым горошком и куриным филе - с сухариками

Теперь пересыпаем хлеб на сковородку и подсушиваем его на маленьком огне до румяности.

Рецепт: Салат со свежими огурцами, зеленым горошком и куриным филе - с сухариками

Теперь заправим салат майонезом по вкусу и поперчим его, перемешаем.

Рецепт: Салат со свежими огурцами, зеленым горошком и куриным филе - с сухариками

И перед подачей салат посыплем сухариками. Каждый едок может добавить себе ту порцию сухариков, какую хочет.

Рецепт: Салат со свежими огурцами, зеленым горошком и куриным филе - с сухариками

Перед употреблением салат тщательно перемешиваем и можно угощаться. Приятного вам аппетита! Быстрый, полезный, вкусный и сытный салатик готов.

Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 150 руб.

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