Рецепт: Салат со свежими огурцами, зеленым горошком и куриным филе — с сухариками

Ингредиенты:

куриное филе варено- копченое — 1 шт.;

огурцы свежие — 2 шт.;

зеленый горошек — 1 банка;

сухарики из черного хлеба — по вкусу;

майонез — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу

Способ приготовления: Привет, всем! Продолжаю серию салатиков с сухариками из разряда «быстро и вкусно»!

Я уже выставляла рецепт салатика с сухариками и морковью по-корейски. А сегодня предлагаю не менее вкусный и свежий салат, который отлично подойдёт для ужина. Он разнообразит ваше меню. Его можно также подать в качестве закуски на праздничный стол.

Итак, мне понадобится куриное филе варено-копченое.

Его нарежем соломкой.

Отправим в миску.

Откроем баночку зелёного горошка.

Горошек высыпем в миску с куриным филе.

Вымоем два свежих огурчика и обсушим их.

Огурцы нарежем также соломкой.

Добавим их к нарезанному куриному филе и зелёному горошку.

Пока отставим салат в сторону и займёмся сухариками. Возьмём два куска черного хлеба.

Нарежем хлеб вначале брусочками.

А затем маленькими кубиками со стороной один на один сантиметр.

Теперь пересыпаем хлеб на сковородку и подсушиваем его на маленьком огне до румяности.

Теперь заправим салат майонезом по вкусу и поперчим его, перемешаем.

И перед подачей салат посыплем сухариками. Каждый едок может добавить себе ту порцию сухариков, какую хочет.

Перед употреблением салат тщательно перемешиваем и можно угощаться. Приятного вам аппетита! Быстрый, полезный, вкусный и сытный салатик готов.

Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 150 руб.