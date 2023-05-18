Рецепт: Салат со свежими огурцами, зеленым горошком и куриным филе — с сухариками

Ингредиенты:
куриное филе варено- копченое — 1 шт.;
огурцы свежие — 2 шт.;
зеленый горошек — 1 банка;
сухарики из черного хлеба — по вкусу;
майонез — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу
Способ приготовления: Привет, всем! Продолжаю серию салатиков с сухариками из разряда «быстро и вкусно»!
Я уже выставляла рецепт салатика с сухариками и морковью по-корейски. А сегодня предлагаю не менее вкусный и свежий салат, который отлично подойдёт для ужина. Он разнообразит ваше меню. Его можно также подать в качестве закуски на праздничный стол.
Итак, мне понадобится куриное филе варено-копченое.
Его нарежем соломкой.
Отправим в миску.
Откроем баночку зелёного горошка.
Горошек высыпем в миску с куриным филе.
Вымоем два свежих огурчика и обсушим их.
Огурцы нарежем также соломкой.
Добавим их к нарезанному куриному филе и зелёному горошку.
Пока отставим салат в сторону и займёмся сухариками. Возьмём два куска черного хлеба.
Нарежем хлеб вначале брусочками.
А затем маленькими кубиками со стороной один на один сантиметр.
Теперь пересыпаем хлеб на сковородку и подсушиваем его на маленьком огне до румяности.
Теперь заправим салат майонезом по вкусу и поперчим его, перемешаем.
И перед подачей салат посыплем сухариками. Каждый едок может добавить себе ту порцию сухариков, какую хочет.
Перед употреблением салат тщательно перемешиваем и можно угощаться. Приятного вам аппетита! Быстрый, полезный, вкусный и сытный салатик готов.
Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 150 руб.