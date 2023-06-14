Рецепт: Салат «Сытный» — С фасолью, зелёным луком, картошкой, яйцами

Ингредиенты:

яйца куриные — 5 штук;

фасоль красная кончервированная — 1 банка;

картофель — 3 штуки;

лук зеленый — пучок;

соль — щепотка;

майонез — по вкусу

Способ приготовления: Всем доброго времени суток!

Приветствую всех гостей и пользователей сайта.

Сегодня я хочу приготовить салат.

Я очень люблю салаты

Но готовлю их далеко не каждый день, хотя очень хочется)))

Сейчас я просто приготовила салат из тех ингредиентов, которые всегда есть в доме… кроме лука, но я так люблю зелёный лук и очень часто его покупаю.

Для приготовления салата потребуется 3-5 яиц,

Картошка, отваренная в мундире от одной до трёх штук (в зависимости от размера). Помню попалась мне одна картошка весом кило 300)))

В-общем, я беру все ингредиенты абсолютно на глаз, без разницы чего будет больше или меньше.

Кстати, этот салат надо будет присолить. Так же понадобиться зелёный лук и консервированная красная фасоль из вашего шкафа, проверьте срок годности ( мои оказались просроченными ещё 7 лет назад!!! Пришлось бежать в магазин, не совсем получилась категория «из того, что было»)))

Картошку отваренную в мундире и яйца я не стала тереть на тёрке, мне интересно как будет если нарезать кубиками

Зелёный лук тоже измельчаю. Всё это хорошо перемешиваю и добавляю щепотку соли

С банки с фасолью сливаю жидкость и фасоль добавляю к салату, заправляю майонезом и тщательно перемешиваю

Получается достаточно сытный салат…

Пожалуй, любой салат с фасолью можно назвать сытным)))

Превосходно сочетание вкусной картошки с луком с сытной фасолью и яйцами для большей массы. Всё продуманно!)))

Время приготовления: 10 мин.