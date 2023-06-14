Рецепт: Салат «Сытный» — С фасолью, зелёным луком, картошкой, яйцами

Ингредиенты:
яйца куриные — 5 штук;
фасоль красная кончервированная — 1 банка;
картофель — 3 штуки;
лук зеленый — пучок;
соль — щепотка;
майонез — по вкусу
Способ приготовления: Всем доброго времени суток!
Приветствую всех гостей и пользователей сайта.
Сегодня я хочу приготовить салат.
Я очень люблю салаты
Но готовлю их далеко не каждый день, хотя очень хочется)))
Сейчас я просто приготовила салат из тех ингредиентов, которые всегда есть в доме… кроме лука, но я так люблю зелёный лук и очень часто его покупаю.
Для приготовления салата потребуется 3-5 яиц,
Картошка, отваренная в мундире от одной до трёх штук (в зависимости от размера). Помню попалась мне одна картошка весом кило 300)))
В-общем, я беру все ингредиенты абсолютно на глаз, без разницы чего будет больше или меньше.
Кстати, этот салат надо будет присолить. Так же понадобиться зелёный лук и консервированная красная фасоль из вашего шкафа, проверьте срок годности ( мои оказались просроченными ещё 7 лет назад!!! Пришлось бежать в магазин, не совсем получилась категория «из того, что было»)))
Картошку отваренную в мундире и яйца я не стала тереть на тёрке, мне интересно как будет если нарезать кубиками
Зелёный лук тоже измельчаю. Всё это хорошо перемешиваю и добавляю щепотку соли
С банки с фасолью сливаю жидкость и фасоль добавляю к салату, заправляю майонезом и тщательно перемешиваю
Получается достаточно сытный салат…
Пожалуй, любой салат с фасолью можно назвать сытным)))
Превосходно сочетание вкусной картошки с луком с сытной фасолью и яйцами для большей массы. Всё продуманно!)))
Время приготовления: 10 мин.