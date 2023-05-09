Рецепт: Салат «Весенний вечер» из киви и огурца с орешками — С грушей, мятой и грецкими орехами

Ингредиенты:

огурцы свежие (средние) — 2 шт.;

киви — 3 шт.;

груша аббат — 2 шт.;

орехи грецкие и фундук — 30 г;

соль — по вкусу;

сахар — по вкусу;

мята свежая — по вкусу;

масло растительное — 20 мл

Способ приготовления: Как-то раз, купив огурцы и киви, решила соединить их в салате. Думала, что будет оригинальный рецепт, но, порывшись в интернете, узнала, что такой салат уже существует и готовил его Владимир Павлов в своей небанальной кухне на телеканале «Еда».

Эх, такой удар от классика (с). Прям как у Остапа:)

Вот такой небанальный весенний салат у меня получился. Рецепт я немного изменила, добавив свои ингредиенты.

Для салата «Весенний вечер» нам потребуются два средних огурца, две груши сорта Аббат и три киви среднего размера. Киви должно быть крепким, не слишком мягким, чтобы не развалилось в салате.

Огурцы нарезаем тонкими полукольцами.

Киви очищаем, разрезаем пополам вдоль и также нарезаем тонкими полукольцами.

Груши очищаем от кожицы и нарезаем тонкими ломтиками.

Я решила добавить орехи. У меня были грецкие орехи и фундук. Можно порубить ножом или просто измельчить в пакете. Сегодня я выбрала второй способ. Орехи складываем в пакет и толчем при помощи дна стакана.

Добавляем орехи к остальным ингредиентам. Заправляем салат растительным маслом.

Добавляем соль по вкусу и щепотку сахара.

Также я решила добавить немного свежей мяты.

Перемешиваем все ингредиенты и подаем к столу. Получился отличный лёгкий салатик со свежим неизбитым вкусом.

Время приготовления: 15 мин.