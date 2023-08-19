Рецепт: Салат «Вкусный баклажан» — С помидорами и заправкой из огурца: необычно, быстро и очень вкусно

Ингредиенты:
баклажан — 1 шт.;
томаты — 2 шт;
огурец — 1 шт;
чеснок — 2 зубчика;
майонез — 3 ст. ложки;
укроп — по вкусу;
соль — по вкусу;
масло растительное для обжарки — 30 мл
Способ приготовления: Этот быстрый в приготовлении и очень вкусный салат с баклажанами просто находка для любителей баклажанов.
Но даже на тех, кто баклажаны не очень любит, этот салат произведет впечатление.
Готовится быстро и просто.
Баклажан нарезаем кружочками толщиной чуть меньше сантиметра и слегка подсаливаем. Пусть кружочки баклажана полежат минут 15.
Отжимаем кружочки от лишнего сока и обжариваем на небольшом количестве хорошо нагретого растительного масла.
Жарим с обеих сторон. Жарятся быстро, буквально по минут по пять с каждой стороны.
Выкладываем кружочки жаренных баклажанов на бумажные полотенца, чтоб лишний жир убрать с баклажанов.
Помидоры нарезаем крупно.
В салатницу выкладываем жаренные баклажаны.
Добавляем к ним нарезанные помидоры.
Аккуратно перемешиваем.
Осталось сделать оригинальный соус- заправку для этого салата.
В мисочку натираем на мелкой тёрке два зубчика чеснока.
Теперь сюда же натираем один огурец среднего размера.
По желанию добавляем мелко порезанный укроп. К сожалению, у меня сегодня укропа не оказалось, но и без него получилось вкусно.
Солим, перчим по вкусу.
Добавляем три столовые ложки майонеза.
Хорошо все перемешиваем.
Этим ароматным соусом поливаем наш салат.
По желанию майонез можно заменить сметаной.
Вот и все. Наш вкусный и довольно необычный салат из жаренных баклажан готов.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 70 руб.