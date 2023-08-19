Рецепт: Салат «Вкусный баклажан» — С помидорами и заправкой из огурца: необычно, быстро и очень вкусно

Ингредиенты:

баклажан — 1 шт.;

томаты — 2 шт;

огурец — 1 шт;

чеснок — 2 зубчика;

майонез — 3 ст. ложки;

укроп — по вкусу;

соль — по вкусу;

масло растительное для обжарки — 30 мл

Способ приготовления: Этот быстрый в приготовлении и очень вкусный салат с баклажанами просто находка для любителей баклажанов.

Но даже на тех, кто баклажаны не очень любит, этот салат произведет впечатление.

Готовится быстро и просто.

Баклажан нарезаем кружочками толщиной чуть меньше сантиметра и слегка подсаливаем. Пусть кружочки баклажана полежат минут 15.

Отжимаем кружочки от лишнего сока и обжариваем на небольшом количестве хорошо нагретого растительного масла.

Жарим с обеих сторон. Жарятся быстро, буквально по минут по пять с каждой стороны.

Выкладываем кружочки жаренных баклажанов на бумажные полотенца, чтоб лишний жир убрать с баклажанов.

Помидоры нарезаем крупно.

В салатницу выкладываем жаренные баклажаны.

Добавляем к ним нарезанные помидоры.

Аккуратно перемешиваем.

Осталось сделать оригинальный соус- заправку для этого салата.

В мисочку натираем на мелкой тёрке два зубчика чеснока.

Теперь сюда же натираем один огурец среднего размера.

По желанию добавляем мелко порезанный укроп. К сожалению, у меня сегодня укропа не оказалось, но и без него получилось вкусно.

Солим, перчим по вкусу.

Добавляем три столовые ложки майонеза.

Хорошо все перемешиваем.

Этим ароматным соусом поливаем наш салат.

По желанию майонез можно заменить сметаной.

Вот и все. Наш вкусный и довольно необычный салат из жаренных баклажан готов.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 70 руб.