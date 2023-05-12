Рецепт салата из капусты с омлетом: витаминный завтрак

Витаминно-белковое блюдо с каплей майонеза быстро утолит голод и даст организму большую порцию питательных веществ.

Этот салат вы приготовите за 30 минут, из которых половину нужно будет всего лишь подождать.

Список ингредиентов:

0,15 килограмма белокочанной капусты;

0, 75 килограмма моркови;

3 куриных яйца;

1 чесночный зубчик;

0,07 килограмма майонеза;

0,04 литра молока;

1/2 столовой ложки подсолнечного масла;

1 чайная ложка зернистой горчицы;

черный молотый перец и соль по вкусу.

Капусту нарежьте мелкой соломкой, а очищенную морковь натрите на терке с крупными ячейками.

Смешайте оба овоща и добавьте к ним пропущенный через пресс чеснок.

Посолите и поперчите смесь, а затем перемешайте.

В отдельной емкости смешайте куриные яйца, молоко и соль.

С помощью венчика, вилки или миксера взбейте яичную массу.

Поставьте сковороду на средний огонь. Влейте туда растительное масло, а затем – основу для омлета.

Когда он пожарится и остынет, нарежьте его небольшими кубиками.

Соедините овощную массу с омлетом и заправьте горчицей с майонезом.

Затем все перемешайте и поставьте в холодильник. Через 15 минут подавайте блюдо к столу.