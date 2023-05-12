Рецепт салата из капусты с омлетом: витаминный завтрак

Витаминно-белковое блюдо с каплей майонеза быстро утолит голод и даст организму большую порцию питательных веществ.
Этот салат вы приготовите за 30 минут, из которых половину нужно будет всего лишь подождать.
Список ингредиентов:
- 0,15 килограмма белокочанной капусты;
- 0, 75 килограмма моркови;
- 3 куриных яйца;
- 1 чесночный зубчик;
- 0,07 килограмма майонеза;
- 0,04 литра молока;
- 1/2 столовой ложки подсолнечного масла;
- 1 чайная ложка зернистой горчицы;
- черный молотый перец и соль по вкусу.
Капусту нарежьте мелкой соломкой, а очищенную морковь натрите на терке с крупными ячейками.
Смешайте оба овоща и добавьте к ним пропущенный через пресс чеснок.
Посолите и поперчите смесь, а затем перемешайте.
В отдельной емкости смешайте куриные яйца, молоко и соль.
С помощью венчика, вилки или миксера взбейте яичную массу.
Поставьте сковороду на средний огонь. Влейте туда растительное масло, а затем – основу для омлета.
Когда он пожарится и остынет, нарежьте его небольшими кубиками.
Соедините овощную массу с омлетом и заправьте горчицей с майонезом.
Затем все перемешайте и поставьте в холодильник. Через 15 минут подавайте блюдо к столу.