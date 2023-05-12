Рецепт салата из капусты с омлетом: витаминный завтрак

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Витаминно-белковое блюдо с каплей майонеза быстро утолит голод и даст организму большую порцию питательных веществ.

Этот салат вы приготовите за 30 минут, из которых половину нужно будет всего лишь подождать.

Список ингредиентов:

  • 0,15 килограмма белокочанной капусты;
  • 0, 75 килограмма моркови;
  • 3 куриных яйца;
  • 1 чесночный зубчик;
  • 0,07 килограмма майонеза;
  • 0,04 литра молока;
  • 1/2 столовой ложки подсолнечного масла;
  • 1 чайная ложка зернистой горчицы;
  • черный молотый перец и соль по вкусу.

Капусту нарежьте мелкой соломкой, а очищенную морковь натрите на терке с крупными ячейками.

Смешайте оба овоща и добавьте к ним пропущенный через пресс чеснок.

Посолите и поперчите смесь, а затем перемешайте.

В отдельной емкости смешайте куриные яйца, молоко и соль.

С помощью венчика, вилки или миксера взбейте яичную массу.

Поставьте сковороду на средний огонь. Влейте туда растительное масло, а затем – основу для омлета.

Когда он пожарится и остынет, нарежьте его небольшими кубиками.

Соедините овощную массу с омлетом и заправьте горчицей с майонезом.

Затем все перемешайте и поставьте в холодильник. Через 15 минут подавайте блюдо к столу.

 

 

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