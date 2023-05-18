Рецепт салата «Мимоза» с «изюминкой»: подойдет для семейного ужина и пышного праздника

Этот салат готовят из доступных продуктов, но от этого он не становится слишком простым.

Попробуйте вместо рыбных консервов использовать слабосоленое филе сельди, чтобы сделать вкус более насыщенным.

Для одной порции салата вам понадобится:

0,2 килограмма сельди;

0,1 килограмма картофеля;

0,07 килограмма плавленого сыра;

2 куриных яйца;

четверть белой луковицы;

0,07 килограмма моркови;

0,1 килограмма майонеза;

соль и черный молотый перец на ваш вкус.

Отварите яйца (вкрутую), морковь и картофель.

Мелко нашинкуйте лук, а филе сельди нарежьте небольшими кубиками (приблизительно 1х1 см).

По отдельности натрите на терке заранее подмороженный плавленый сыр, картофель, морковь и яйца (белки отдельно от желтков).

Возьмите подходящее блюдо и специальную форму для сборки слоеных салатов.

Вниз положите филе сельди, на нее – измельченный лук, а сверху покройте все майонезом.

Затем идут белки, морковь и снова майонез.

Далее выкладывается сыр, картофель, соль с перцем и майонез.

Салат закрывается желтками и помещается в холодильник на полчаса.

Можно украсить блюдо веточкой свежей зелени.