Рецепт салата с морковью и чесночными гренками: пошаговый рецепт

Салат получается легкий, питательный и с пикантным вкусом.

Если не знаете, чем вкусненьким удивить своих близких, рекомендуем приготовить очень простой и вкусный салат с морковью, ветчиной и чесночными гренками по рецепту из кулинарного блога «Рецепты каждый день». Интересное сочетание вкусов и ингредиентов обязательно понравится всем, кто попробует это блюдо.

Морковный салат с чесночными гренками

Ингредиенты:

морковь сырая – 2 шт;

ветчина – 50 гр;

сыр – 50 гр;

огурец – 50 гр;

чеснок – 1 зубчик;

майонез – 50 гр;

соль, перец, приправа для курицы – по вкусу.

Способ приготовления:

Морковь помыть, очистить и натереть на крупной терке. Сыр так же натереть. Ветчину и огурец нарезать квадратиками, все соединить, добавить специи, чеснок и майонез. Батон нарезать кубиками, добавит к ним немного измельченного или пропущенного через пресс чеснока, приправу для курицы, все хорошо перемешать, сбрызнуть растительным маслом и поставить в разогретую духовку на 15 минут, чтобы они подсохли.

Смешать все ингредиенты, добавив майонез, выложить в салатник, сверху посыпать гренками, украсить зеленью.

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