Рецепт: Сдобные булочки «Листочки» — вкусно и красиво

Ингредиенты:

молоко — 350 мл;

мука — 560 г;

соль — 0,5 ч.л.;

сахар — 125 г;

дрожжи — 2 ч.л.;

маргарин — 50 г;

масло растительное — 1-2 ст.л.;

яйца куриные — 2 шт

Способ приготовления: Всем доброго времени суток! Сегодня делюсь с вами еще одним рецептом выпечки. На этот раз у меня сдобные булочки, форма которой мне напоминает листочки. Из такого теста я готовлю уже давно рулеты, булочки, сладкие отрывные пироги. Оно нам очень нравится, очень мягкое и вкусное. В поисках новой формы я зашла в интернет и нашла этот способ, который и решила повторить у себя на кухне. Получилось очень красиво! Надеюсь, этот рецепт будет для вас полезным. Потихоньку переходим к ингредиентам.

Весь список ингредиентов вы также можете прочитать выше. Нам понадобится молока 1 стакан объемом 350 мл, 0,5 ч. л. соли, 0,5 стакана (объем моего стакана 250 мл) и еще 1 ст. л. сахара, 2 ч. л. без верха дрожжей, маргарин или сливочное масло — четверть 200 граммовой пачки, то есть 50 гр, растительное масло по желанию 1-2 ст. л., 1 яйцо в само тесто и 1 яйцо для смазывания булочек перед выпеканием. Муки у меня обычно уходит 3,5 стакана объемом 250 мл. Учитывая, что в такой стакан вмещается 160 гр муки, поэтому получается, что муки у меня уходит 560 г. Вот, это все ингредиенты.

Теперь начнем само приготовление. В самом начало я растапливаю маргарин. Можно использовать сливочное масло, и можно его не растапливать, а взять комнатной температуры. Греем молоко, оно не должно быть слишком горячим и не должно быть прохладным. Переливаем в чашку, где будем замешивать тесто. Всыпаем в него 1 ст. л. сахара и 2 ч. л. без верха дрожжей. Все хорошо перемешиваем. И оставляем в теплом месте на 10-15 минут. За это время образовывается такая вот «шапочка».

Затем добавляем туда 0,5 ч. л. соли, пол стакана объемом 250 мл сахара, 1 яйцо и растопленный маргарин. Можно также по желанию добавить и растительное масло. Но я не добавляла, немного его использовала только при замесе теста.

Теперь постепенно начинаем всыпать муку. Всего у меня ушло 3,5 стакана объемом 250 мл. Но муки может уйти или чуть больше, или чуть меньше. Тесто должно быть обязательно мягким, даже может немного липнуть к рукам. После замеса теста в течении 5-10 минут, формируем из теста шарик и кладем его обратно в чашку.

Тесто я оставила подниматься на 1,5 часа. По истечении этого времени мое тесто хорошо поднялось.

Теперь делим тесто на 8 частей, из каждого формируем шарик и накрываем легким полотенцем или пакетом.

Берем первый шарик теста и раскатываем его в круг. Мой круг получился диаметром около 20 см.

Затем поделила его на 4 максимально равные части. Получилось 4 треугольника.

Теперь сложила их стопкой.

Теперь придавила стопку китайской палочкой равно по середине.

Теперь начала прикрывать поочередно один уголок другим, каждый раз беря противоположный уголок.

В конце прищипываем края, и получается булочка такой вот формы.

Таким образом я слепила все булочки и оставила их на противне подниматься на 15-20 минут. Не забываем прикрыть легким полотенцем или пакетом пока поднимаются, иначе обветрятся.

Когда 15-20 минут прошло, смазываем их яйцом. Я выливаю немного белка, а оставшийся белок размешиваю с желтком и смазываем им булочки. Можно размешать только желток с 1 ст. л. молока.

Отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Все будет зависеть от вашей духовки. Я пеку при 210 градусах 30 минут, но такая температура думаю вам будет слишком высокой.

Вот и все. Осталось только заварить любимый чай или кофе и звать всех к столу. Получается очень красиво и вкусно. Пробуйте, и у вас обязательно получится!

Всем спасибо за внимание и до новых кулинарных рецептов!

Время приготовления: 3 ч.